Новая угроза: в Китае мужчина умер от крысыного вируса

Пока в Китае эпидемия коронавируса идет на спад, еще один вирус животного происхождения стал причиной смерти человека в этой стране.

Об этом сообщает "Новое время".

Мужчина ехал в автобусе в соседнюю провинцию и скончался. После его смерти установили диагноз — хантавирусный кардиопульмональный синдром. Это заболевание вызывается хантавирусом.

Медики поместили 32 человека из автобуса в карантин. Пока нет сведений о том, есть ли среди них зараженные.

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Хантавирусный кардиопульмональный синдром – это тяжелое респираторное заболевание, вызываемое хантавирусом. Этот вирус переносится грызунами, остается в их моче и передается по воздуху. Заметим, что в местах, где мыши и крысы испражняются, частицы хантавируса разносятся по воздуху. Заражение человека чаще всего происходит через дыхательные пути.

Кроме того, человек может заразиться, если прикоснется к предметам, на которых присутствуют следы мочи или слюны зараженных грызунов. Высока вероятность заражения и при укусе крыс.

Ранее не были известны случаи, чтобы хантавирус передавался от человека к человеку, но сам по себе вирус слабо изучен.

Раньше в Чили и Аргентине местные медики задокументировали несколько случаев заражения от человека к человеку. Такие случаи имели место при близком контакте здорового человека с зараженным. Но тогда речь шла о разновидности хантавируса, который получил название Андский вирус.

Симптомы хантавируса схожи с симптомами многих респираторных заболеваний — это головная боль, слабость, кашель, проблемы с пищеварением, рвота.

Пока никакого лечения или вакцины от хантавируса пока не существует.

Но инфекционисты утверждают, что хантавирус давно существует, опасения сильно преувеличены и он не может сравниться с коронавирусом по степени опасности.

Ранее вирусолог рассказал, сколько может продлиться эпидемия коронавируса.

Видео: Facebook

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