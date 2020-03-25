Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,77
30,11

Новая угроза: в Китае мужчина умер от крысыного вируса

25 марта, 00:32

Елена Кузьмич

Этот вирус переносится грызунами

Пока в Китае эпидемия коронавируса идет на спад, еще один вирус животного происхождения стал причиной смерти человека в этой стране.

Об этом сообщает "Новое время".

Мужчина ехал в автобусе в соседнюю провинцию и скончался. После его смерти установили диагноз — хантавирусный кардиопульмональный синдром. Это заболевание вызывается хантавирусом.

Медики поместили 32 человека из автобуса в карантин. Пока нет сведений о том, есть ли среди них зараженные.

Реклама

Хантавирусный кардиопульмональный синдром – это тяжелое респираторное заболевание, вызываемое хантавирусом. Этот вирус переносится грызунами, остается в их моче и передается по воздуху. Заметим, что в местах, где мыши и крысы испражняются, частицы хантавируса разносятся по воздуху. Заражение человека чаще всего происходит через дыхательные пути.

Кроме того, человек может заразиться, если прикоснется к предметам, на которых присутствуют следы мочи или слюны зараженных грызунов. Высока вероятность заражения и при укусе крыс.

Ранее не были известны случаи, чтобы хантавирус передавался от человека к человеку, но сам по себе вирус слабо изучен.

В тренде
Политики и монархи на карантине: Меркель сама ходит за покупками, а князь Альберт II работает, несмотря на коронавирус

Раньше в Чили и Аргентине местные медики задокументировали несколько случаев заражения от человека к человеку. Такие случаи имели место при близком контакте здорового человека с зараженным. Но тогда речь шла о разновидности хантавируса, который получил название Андский вирус.

Симптомы хантавируса схожи с симптомами многих респираторных заболеваний — это головная боль, слабость, кашель, проблемы с пищеварением, рвота.

Пока никакого лечения или вакцины от хантавируса пока не существует.

Но инфекционисты утверждают, что хантавирус давно существует, опасения сильно преувеличены и он не может сравниться с коронавирусом по степени опасности.

Ранее вирусолог рассказал, сколько может продлиться эпидемия коронавируса.

Видео: Facebook

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Китай умер вирус крыса инфекционист

Источник: Новое время

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 24 марта и все подробности
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 24 марта и все подробностиДругие страны
"Китайцы нам подсказали": Александр Лукашенко рассказал, от чего погибает коронавирусFun
Украинцы на год отправились в единственное место в мире, где нет коронавируса
Украинцы на год отправились в единственное место в мире, где нет коронавирусаУкраина
"О них никто не позаботился": 129 украинцев застряли в ДоминиканеУкраина
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 25 марта
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 25 мартаЕвросоюз
Как вернуться в Украину из-за границы: названы варианты
Как вернуться в Украину из-за границы: названы вариантыУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...