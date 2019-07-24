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Новая военная доктрина Китая: Пекин принял решение о ядерной гонке

24 июля, 11:30

Руководство КНР выступило за всемирный запрет и уничтожение ядерного оружия

Фото: REUTERS/Tyrone Siu
Фото: REUTERS/Tyrone Siu.

Китай не станет участвовать в гонке ядерных вооружений и ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие первым в отношении какой-либо страны.

Об этом говорится в новой стратегии национальной обороны КНР, которая была изложена в "Белой книге по национальной обороне Китая в новую эпоху".

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"Китай не участвует ни в какой гонке вооружений с любой другой страной и сохраняет свой ядерный потенциал на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности", — гласит обнародованный 24 июля документ.

Согласно Белой книге, Пекин поддерживает полный запрет и полное уничтожение запасов ядерного оружия в мире.

Помимо того, КНР намерена придерживаться принципа неприменения и незапугивания ядерным оружием стран и регионов, которые такими вооружениями не обладают.

"Китай всегда придерживался политики „неприменения первым ядерного оружия" в любое время и при любых обстоятельствах", — также отмечено в новой военной доктрине Поднебесной.

Напомним, что в феврале этого года США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанный с СССР в 1987 году. Госсекретарь Майкл Помпео объяснил это решение его "существенными нарушениями" с российской стороны, что, по его словам, подрывает возможность улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном.

При этом американский президент Дональд Трамп выступил в Конгрессе США с речью, рассказав, какой, на его взгляд, должна быть новая ракетная сделка с Россией.

А ранее в этом году российский президент Владимир Путин подписал принятый ранее Советом Федерации закон о приостановлении участия РФ в ДРСМД.

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Тег Китай, ядерное оружие, национальная безопасность, военная доктрина, гонка вооружений

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Источник:

ТАСС

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