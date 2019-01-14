Новая военная операция Турции в Сирии: появились подробности

Сегодня, 14:26

Цель операции – очистить 30 тысяч кв км территории от террористов, представляющих угрозу для Турции

Турецкие ВС. Фото: militaryarms.ru
Турецкие ВС. Фото: militaryarms.ru

Около 80 тыс. турецких военнослужащих готовы принять участие в возможной операции вооруженных сил Турции в Сирии восточнее реки Евфрат, а также в районе Манбиджа, сообщает в понедельник издание "Йени шафак".

По данным газеты, в случае начала операции войска будут развертываться на 500-километровом участке турецко-сирийской границы, а затем выдвинуться на 10 км на сирийскую территорию. Управление войсками будет осуществляться из штабов, расположенных в провинциях Шанлыурфа и Килис.

"Йени шафак" отмечает, что цель операции – очистить 30 тыс. кв км территории от террористов, представляющих угрозу для Турции.

Вторая фаза операции будет включать в себя продвижение еще на 10 км от границы Турции вглубь Сирии.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Турции серьезными экономическими мерами в случае ее нападения на курдов на территории Сирии

Турция уже провела на территории Сирии две военные операции: "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь". В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джараблус, а также оккупирован населенный курдами регион Африн.

Также напомним, что 19 декабря Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии, мотивируя это победой над террористами "Исламского государства". Свое решение по Сирии Трамп аргументировал тем, что сирийская кампания США не стоит ресурсов, которые тратятся на нее из американского бюджета.
Сирия, Турция, курды
Источник:

Интерфакс-Украина

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