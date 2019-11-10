Новая война с курдами и смерть Патрика-Луи Виттона: главные события в мире

Наследнику империи Виттон было 68 лет. Фото: instagram.com/louisvuitton

В Чили продолжаются массовые протесты против социальной политики правительства, а Великобритания продлила военную миссию в Украине. Читайте ТОП-5 главных новостей мира уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Протесты в Чили: число раненых возросло до 1600 человек

Минимум 1659 человек госпитализированы с ранениями и травмами, полученными в ходе протестов в Чили с 17 октября. Об этом сообщил Национальный институт прав человека республики.

По его данным, 40 пострадавших получили пулевые ранения, 473 человека были ранены дробью, 305 — из огнестрельного оружия, тип которого не установлен. Число задержанных в ходе протестов достигло 4364 человека, среди них 479 — несовершеннолетние.

В столице и других городах страны снова прошли массовые протесты против социальной политики правительства, которые сопровождались столкновениями с правоохранительными органами. По данным полиции Чили, на площади Бакедано в стражей порядка кидали бутылки с зажигательной смесью. "Двое полицейских были срочно доставлены в больницу с серьезными ожогами лица", — говорится в Twitter полиции.

Великобритания продлила военную миссию в Украине

Великобритания до марта 2023 года продлевает программу подготовки украинских военных. Об этом после визита в Украину заявил госсекретарь по вопросам обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес, передает пресс-служба британского ведомства.

"Мой недавний визит на Донбасс прояснил не только потери, которые несут поддерживаемые Россией сепаратисты, но и решимость, которую продемонстрировали украинские вооруженные силы в защите своей территориальной целостности. Именно поэтому мы продлеваем нашу учебную миссию в Украине еще на три года – чтобы мы могли обучать еще тысячи украинских военных", - заявил Уоллес.

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Министры обороны Великобритании и Украины Бен Уоллес и Андрей Загороднюк. Фото: Минобороны Украины

Учебная миссия Orbital была запущена после оккупации Крыма Россией. С начала обучения британский персонал подготовил более 17 500 военнослужащих Вооруженных сил Украины. В 2018 году Лондон расширил сферу действия Orbital, развернув команды Королевского флота и Королевских морских пехотинцев для обучения украинского флота, который сталкивается с угрозами в Азовском море.

В РФ из-за провала диверсионной работы в Украине уволен начальник разведцентра

Пока в Украине продолжают задерживать агентов ФСБ, российское командование уволило начальника 316-го разведывательного центра Генштаба РФ, капитана 1-го ранга Петра Каменщикова, за провал работы по Украине. Об этом сообщила пресс-служба СБУ, которая разоблачила планы российского разведчика.

Петр Каменщиков. Фото: СБУ

316-й Центр российской военной разведки дислоцируется в Новороссийске Краснодарского края. Его сотрудники принимали непосредственное участие в аннексии Россией Крыма в 2014 году и специализируются на проведении разведывательно-подрывной деятельности против Украины, в том числе обеспечивают разведывательной информацией оккупационные российские подразделения на востоке Украины.

Контрразведчики СБУ установили, что Каменщиков возглавлял разведывательное подразделение с 2012 года и организовал системную работу по вербовке украинских граждан. Они пополняли агентурные сети для сбора разноплановой разведывательной информации, а также входили в агентурно-боевые группы для подготовки и проведения диверсионных акций на территории Украины.

Однако, как удалось установить СБУ, Каменщикова, несмотря на значительный авторитет и положительные рекомендации руководства, за очевидный провал уволили с занимаемой должности.

Теперь украинская сторона решает вопрос о привлечении российского офицера и других сотрудников центра к уголовной ответственности по ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. Сейчас одному из кураторов украинского направления 316-го РЦ ГУ ГШ ВС РФ капитану 3-го ранга Алексею Аненко СБУ уже направила пакет документов с подозрением о совершении этого преступления. Получения им подозрения подтверждено международным почтовым сервисом.

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Турция начала новую военную операцию против курдов

Едва завершив военную операцию "Источник мира" в Сирии, турецкие власти начинают новую кампанию против курдов, на этот раз – против иракских и на территории своей страны. Об этом, как сообщило агентство Anadolu, 8 ноября объявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Антитеррористическая операция "Киран-5" будет проходить в трех провинциях на востоке страны: Диярбакыр, Бингель и Муш. В военных действиях планируют задействовать более 2,6 тысячи военнослужащих и 179 групп спецназа.

Цель операции – "нейтрализация" (то есть пленение либо ликвидация) связанных с Рабочей партией Курдстана (РПК) группировок, которые действуют на севере Ирака на границе с Турцией.

Конфликт Турции с курдами, которые стремятся создать собственное государство Курдистан, длится десятилетиями. По данным журналистов, жертвами терактов РПК за последние 30 лет стали около 40 тысяч турецких граждан.

Умер потомок легендарного модного дома Louis Vuitton

Праправнук основателя торгового дома Патрик-Луи Виттон, дизайнер в пятом поколении, ушел из жизни 8 ноября во Франции в возрасте 68 лет.

Фото: instagram.com/louisvuitton

"С глубокой скорбью сообщаем о смерти Патрика-Луи Виттона. Все наши мысли с его семьей, в частности с его сыновьями Пьером-Луи и Бенуа-Луи, которые работают с нами, а также его внуками. Патрик-Луи продолжил семейную традицию, присоединившись к мастерской в 1973 году как плотник. Его опыт и страсть к изготовлению сундуков постоянно обновляли наследство искусства путешествий", – сообщили на странице бренда в Instagram. Причины не уточнили.

Новость о смерти легендарного модельера мгновенно облетела весь мир. Без его сумочек не могут жить звезды, а торговый дом не нуждается в рекламе, пренебрегает трендами и сам их создает.

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