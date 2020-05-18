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Новая вспышка COVID-19 в Китае отправила на карантин свыше 100 млн человек

18 мая, 22:15

Елена Вус

Карантин введен в городах провинций Цзилинь и Ляонин

В Китае, откуда началось распространение смертельного вируса COVID-19 по всему миру, зафиксирована новая вспышка инфекции. Эпицентром на сей раз называют город Шулань. Около 108 миллионов человек посадили на карантин.

Об этом сообщает Bloomberg.

Так, на северо-востоке Китая карантин введен в городах провинций Цзилинь и Ляонин. Также под ограничения попали, в частности, города Цзилинь и Шулань.

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Шулань попал под карантин 18 мая. Там ограничили движение общественного транспорта, выход на улицу и выезд из города. В городе уволили шестерых чиновников, включая руководителя местного отделения Коммунистической партии Китая, сообщает South China Morning Post.

Отмечается, что жесткие меры привели в замешательство многих жителей, которые считали, что худшая эпидемия в стране уже закончилась.

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В свою очередь, чиновники из сферы здравоохранения пока точно не знают, что стало причиной новой вспышки, но предполагают, что вирус могли занести люди, вернувшиеся из России.

Ранее мы рассказывали, что Соединенные Штаты Америки могут ввести санкции против Китая за отказ сотрудничать при расследовании происхождения COVID-19. Соответствующий законопроект уже представили сенаторы Республиканской партии.

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Напомним, ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что существует огромное количество доказательств того, что источником нового коронавируса COVID-19 является Уханьский институт вирусологии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай карантин вспышка коронавирус COVID-19

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