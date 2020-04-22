Новая вспышка коронавируса в Китае: 10-миллионный город закрыли

В то время как китайские власти сообщили о полной победе над вспышкой коронавируса и открыли самый пострадавший город Ухань, на северо-востоке страны может открыться новый фронт противостояния эпидемии.

Как сообщает Reuters, в связи с этим власти 10-миллионной столицы провинции Хэйлунцзян, города Харбин, запретили иностранцам и транспортным средствам из других регионов Китая въезжать в жилые зоны города.

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Прибывающим из-за пределов Китая или из главных очагов COVID-19 внутри страны придется пройти обязательную 28-дневную обсервацию, во время которой их ждут два ПЛР-теста и один тест на наличие коронавирусных антител.

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Кроме того, дома, где обнаружат людей с бессимптомным течением болезни, в течение 14 дней будут запрещены для жительства.

На данный момент в Харбине инфекцию подтвердили у 52 человек, трое из которых вернулись из России. Всего под наблюдением врачей с подозрением на коронавирус около 1400 человек.

Напомним, ранее глава инфекционного отделения больницы в Шанхае Чжан Вэньхун предупредил, что до конца года мир может ждать вторая волна коронавирусной эпидемии.

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