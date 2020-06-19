Новая вспышка коронавируса в Китае: генетики сделали неожиданное открытие

В Китае, где заявили о новой вспышке коронавирусной инфекции, продолжает расти количество инфицированных.

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Так, накануне в стране зафиксировали 32 случая COVID-19, а еще днем ранее сообщалось о 28 новых пациентах. При этом импортированными из них оказались лишь по четыре случая, а большинство – 25 и 21 соответственно – обнаружили в столице страны, Пекине.

Власти уже выяснили, что очагом коронавируса в Пекине стал оптовый рынок "Синьфади", в связи с чем во всех жилых микрорайонах города ввели "режим военного времени".

Китайские генетики расшифровали геном вируса и обнаружили, что он прибыл из Европы, но при этом старше нынешних "европейских" штаммов.

"Согласно результатам первоначального геномного исследования, этот вирус пришел из Европы, однако у него есть определенные отличия от циркулирующих по европейским странам штаммов. Он старше современных европейских штаммов", – утверждает китайский эпидемиолог Лю Цзюнь, который руководил группой ученых, изучавших "уханьский" коронавирус на начальных стадиях эпидемии.

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Каким образом вирус попал на пекинский рынок, сказать нельзя.

Напомним, что пандемия коронавируса пошла именно из Китая, хотя в самой Поднебесной ее уже эффективно побороли. С начала распространения инфекции в КНР официально зарегистрировали 84,5 тысячи случаев заболевания, в том числе 4,6 тысячи летальных исходов. Сейчас в больницах остаются чуть больше 250 человек. Ранее из-за новой вспышки в 11-миллионном городе Баодин объявили военное положение.

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