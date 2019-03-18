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Новая Зеландия после теракта в мечетях ужесточит закон об обороте оружия

Сегодня, 09:51

Жертвами стрельбы в мечетях стали 50 человек и еще десятки потерпевших были доставлены в больницы

Джасинда Ардерн
Джасинда Ардерн. Фото: AFP
Новая Зеландия после теракта в мечетях ужесточит закон об обороте оружия //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/deb/12c/5c8deb12ca45d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/deb/12c/5c8deb12ca45d.jpg Другие страны Жертвами стрельбы в мечетях стали 50 человек и еще десятки потерпевших были доставлены в больницы

В Новой Зеландии кабинет министров принял решение о пересмотре национального законодательства, которое регулирует оборот оружия в стране. Об этом заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

По ее словам, новый законопроект будет опубликован через 10 дней, а основные моменты предстоящих изменений в законодательстве буду озвучены в течение недели. Она отметила, что после терактов в Крайстчерче сомнений в их необходимости быть не должно.

Напомним, после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.

Как уже сообщалось, жертвами теракта стали 50 человек и еще десятки потерпевших были доставлены в больницы.

Также мы писали о том, что обвиняемый в убийстве 50 человек Брентон Таррант оказал сопротивление при задержании, а в его машине было обнаружено две самодельные бомбы. Кроме того, Таррант отказался от услуг адвоката. Как рассказал назначенный судом адвокат стрелка Ричард Питерс, что за время их общения Таррант не выразил сожаления или раскаяния в содеянном. Причиной отказа, по мнению Питерса, стало желание использовать судебные слушания как площадку для пропаганды своих взглядов. 

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Тег закон, оружие, теракт, законопроект, стрельба, новая зеландия

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Источник:

ТАСС

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