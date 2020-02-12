Новая Зеландия потеряет 160 млн долларов из-за коронавируса

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Ситуация с распространением коронавируса COVID-2019 окажет негативное влияние на экономику Новой Зеландии и нанесет ущерб в размере 166 млн долларов. Такое мнение высказал министр финансов страны Грант Робертсон во время выступления в национальном парламенте.

По словам главы ведомства, согласно прогнозам, из-за вспышки пневмонии в Китае экономика Новой Зеландии недополучит как минимум 260 млн новозеландских долларов (166,7 млн долларов США). "Ясно, что это (вспышка пневмонии —Ред.) окажет влияние на наш ВВП в первом квартале 2020 года, и мы уже видим ее непосредственные последствия", — цитирует Робертсона издание New Zealand Herald.

Министр сообщил, что государственное казначейство Новой Зеландии создало чрезвычайную межведомственную рабочую группу, которая должна выяснить, насколько глубоким и долговременным окажется влияние вспышки пневмонии на экономику страны. Он также отметил, что финансово-кредитная система Новой Зеландии обладает достаточным запасом прочности, чтобы преодолеть возможные негативные последствия и значительно уменьшить их влияние на экономику страны.

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Согласно прогнозу резервного банка Новой Зеландии, опубликованном, "общее экономическое воздействие вспышки коронавируса в Новой Зеландии будет кратковременным и большинство последствий придется на первую половину 2020 года", однако также в прогнозе указано, что некоторые сектора национальной экономики уже "серьезно пострадали и существует риск того, что ее воздействие окажется более сильным и устойчивым".

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Ранее стало известно, что новый тип коронавируса, жертвами которого в Китае стали уже более тысячи человек, получил официальное название. Как сообщил на посвященном распространению инфекции международном форуме в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус будет называться COVID-19.

Напомним, что в то время как в Китае число случаев заражения превысило 44 тысячи, среди украинцев известно только о двух случаях заражения. По данным Министерства здравоохранения, заразились два члена экипажа японского круизного лайнера Diamond Princess.

Более подробно читайте в материале "Сегодня": "Коронавирус заразил украинцев: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения".

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