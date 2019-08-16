Новое обострение в Кашмире: Пакистан сделал заявление

Власти Пакистана выразили протест Индии в связи с перестрелкой в Кашмире

/ Фото: AFP

Пакистан выразил протест Индии в связи с нарушением условий соглашения о прекращении огня на линии контроля в Кашмире. Об этом в пятницу сообщает телеканал "Гео-ти-ви".

По его данным, глава департамента Южной Азии МИД Пакистана Мухаммад Файсал вызвал временного поверенного в делах посольства Индии в Исламабаде Гаурава Ахлувалиа, чтобы выразить решительный протест в связи с перестрелкой в Кашмире.

В четверг пакистанская армия сообщила, что по меньшей мере пятеро индийских солдат и трое пакистанских военных были убиты в ходе перестрелки в спорном Кашмире на линии контроля, разделяющей эту территорию. Вооруженные силы Индии опровергли сообщения о гибели своих военнослужащих, назвав данные утверждения "выдуманными".

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5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Исламабад резко осудил такое решение.

До поправок в конституцию Индии этот штат обладал особой автономией. В частности, все законы, принятые центральным правительством (за исключением касающихся сфер обороны, внешних связей и некоторых других), должны были проходить одобрение ассамблеи штата. Жители других регионов Индии не имели право покупать там землю. Джамму и Кашмир имел собственный флаг, ряд других преимуществ.

Напомним, недавно в ответ на изменение Индией статуса спорного региона Кашмир Пакистан отозвал своего посла из Нью-Дели и выдворил индийского посла из Исламабада. Соответствующее решение было принято на заседании Совета национальной безопасности страны 7 августа.

Кроме того, начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва заявил, что пакистанская армия поддержит жителей индийского штата Джамму и Кашмир в связи с решением Нью-Дели отменить особый статус региона.

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