Новое жуткое ДТП в Израиле: шестеро погибших

Тяжелый грузовик и микроавтобус не смогли разминуться в районе Мертвого моря

Как минимум шесть человек погибли и еще пятеро пострадали в результате столкновения грузовика и микроавтобуса на израильской стороне Иорданской долины. Об этом в воскресенье, 4 ноября, сообщает газета The Jerusalem Post.

По информации издания, авария случилась на самом протяженном в Израиле шоссе 90 вблизи Мертвого моря. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи и пожарные. Для эвакуации раненых в больницы были задействованы вертолеты, однако о состоянии пострадавших более подробных сведений нет.

Водитель фуры не пострадал и был доставлен в полицию для допроса.

Полицейские перекрыли движение на шоссе в обе стороны. Информации о причинах инцидента пока не поступало.

Напомним, во вторник, 30 октября, восемь человек, включая шестерых детей, погибли в автомобильной аварии на юге Израиля. Там два автомобиля столкнулись лоб в лоб на дороге в районе курортного города Эйн-Бокек на побережье Мертвого моря. В результате столкновения госпитализированы еще несколько человек.

Ранее сообщалось, что в Каире произошла смертельная авария. Там столкнулись туристический автобус и грузовик. В результате автобус слетел с дороги, погибли 14 человек.