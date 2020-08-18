Нового сезона не будет: работники старейшего театра Беларуси массово увольняются

Работники Национального академического театра имени Янки Купалы в Минске – старейшего театра в стране – на фоне протестов в Беларуси объявили, что следующего театрального сезона не будет, и подали заявления об отставке. Об этом они заявили во время встречи с министром культуры Юрием Бондарем, сообщает "Радио Свобода".

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Так работники отреагировали на увольнение директора театра Павла Латушко, который публично поддержал протестные акции.

Работники театра дали министерству культуры сутки на восстановление руководителя в должности. Еще одно их требование – отставка Бондаря. В ответ министр культуры заявил, что Латушко уволили законно, а нового руководителя назначит министерство. Оно и рассмотрит заявления об увольнении.

По данным СМИ и соцсетей, к театру пришли десятки человек, чтобы поддержать сотрудников учреждения. Они скандировали "Позор!" и "В отставку!".

Протесты в театре имени Янки Купалы. Источник:https://t.me/radiosvaboda

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Национальный академический театр имени Янки Купалы основан в 1890 году. Павел Латушко работал его директором с 2019 года, а с 2009 по 2012 год он возглавлял Министерство культуры.

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Как известно, антиправительственные акции в Беларуси начались после объявления предварительных результатов выборов 9 августа, согласно которым победу с большим перевесом одержал действующий президент Александр Лукашенко.

Многие участники протестов в Беларуси были задержаны силовиками, после освобождения они рассказывали о жестоком обращении и пытках.

По данным правозащитников, во время массовых антиправительственных демонстраций в Беларуси погибли не два, как считалось ранее, а не менее пяти человек.

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