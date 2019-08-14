Новозеландский стрелок написал из тюрьмы письмо в Россию

В послании Таррант благодарит некоего Алана за отправленные почтовые марки и рассказывает о месячной поездке в РФ

Брентон Таррант. Фото: Reuters/Mark Mitchell

Уроженец Австралии Брентон Таррант, обвиняемый в убийстве 51 человека в двух мечетях в Новой Зеландии, написал из тюрьмы письмо некому Алану из России. Письмо на шести страницах опубликовали 13 августа на сайте 4chan.

В послании, датированном 4 июля, Таррант, в частности, благодарит Алана за отправленные почтовые марки и рассказывает о месячной поездке в Россию в 2015 году. Он упоминает Платона и других философов и писателей, вдохновлявших его, а также сожалеет о том, что не может дать волю чувствам, иначе охрана тюрьмы конфискует письмо.

В тексте среди прочего говорится о том, что наступает "великий конфликт". Также в нем присутствуют выражения, которые можно расценить как призывы к оружию, отмечает Associated Press.

Министр по делам исправительных учреждений Новой Зеландии Келвин Дэвис заявил, что тюремные власти не должны были позволить Тарранту отправить письмо. По его словам, это не должно повториться.

Ранее, выступая перед судом по видеосвязи из тюремной камеры в Окленде, Таррант заявил, что не виновен в инкриминируемых ему преступлениях.

Кроме того, сообщалось, что Служба безопасности Великобритании расследуется возможную связь подозреваемого в нападении на мечети города Крайстчерч в Новой Зеландии с экстремистами в Британии, поскольку Брентон Таррант призывал убить градоначальника Лондона Садика Хана.

Как мы уже писали, после дневной молитвы 15 марта, вооружившись огнестрельным оружием, Брентон Таррант ворвался в мечети Аль-Нур и Линвуд, где в тот момент находились сотни людей, и открыл стрельбу. В результате случившегося погиб 51 человек, еще 49 были ранены.

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