Новые беспорядки в Израиле: в секторе Газа умер палестинец
Палестинский Минздрав сообщил о гибели участника беспорядков на границе сектора Газа с Израилем
В секторе Газа скончался палестинец, раненный военнослужащими Армии обороны Израиля в ходе столкновений на границе с анклавом. В министерстве здравоохранения Палестинской администрации утверждают, что в ночь на 29 марта он получил ранение шрапнелью и в результате этого умер.
В ЦАХАЛ утверждают, что не могут подтвердить случившееся, однако предыдущим вечером израильские военные заявляли о беспорядках, в ходе которых палестинцы бросали самодельные взрывные устройства в пограничный забор.
Стоит отметить, что состоянием на утро субботы израильские военные сохраняют присутствие на границе с сектором Газа, поскольку 30 марта отмечается первая годовщина начала "Великого марша возвращения", когда движение ХАМАС призвало жителей анклава разрушить забор на границе с Израилем.
На этом фоне в ЦАХАЛ ожидают начала "жестоких беспорядков" и выразили готовность к дальнейшей эскалации.
Напомним, что очередной виток напряженности вокруг Газы начался с того, что утром 25 марта выпущенная из сектора ракета попала в жилой дом в поселении Мишмерет севернее Тель-Авива. В результате этой атаки пострадали семеро израильтян, включая детей.
Как мы писали, в ответ на это израильская армия вечером того же дня начала наносить удары по позициям контролирующей сектор группировки ХАМАС.
Кроме того, вечером, после того, как группировки заявили о прекращении огня, израильские военные сообщили о том, что южные районы государства были атакованы десятками ракет . В ответ военные поразили 15 целей в Газе и продолжили наносить удары по позициям ХАМАС, в том числе с использованием танков и вертолетов.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Новые беспорядки в Израиле: в секторе Газа умер палестинец". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ВВС Израиля нанесли новый удар по сектору Газа
Военный самолет нанес удар по позиции боевиков, которые ранее осуществили запуск горящих воздушных шаров
"Мы можем сделать намного больше": Нетаньяху озвучил планы Израиля по сектору Газа
Нетаньяху принял решение сократить свой визит в США из-за резкого обострения ситуации
Ракетный удар по Израилю: в ХАМАС сделали заявление
По данным египетской разведки, ракеты могли быть пущены по ошибке
Трамп признал аннексированные Голанские высоты частью Израиля
Президент США подписал соответствующую прокламацию в присутствии израильского премьера в Белом доме