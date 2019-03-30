Новые беспорядки в Израиле: в секторе Газа умер палестинец

Палестинский Минздрав сообщил о гибели участника беспорядков на границе сектора Газа с Израилем

Фото: AFP

Новые беспорядки в Израиле: в секторе Газа умер палестинец //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/f27/add/5c9f27adde67f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/f27/add/5c9f27adde67f.jpg 2019-03-30T10:30:42+02:00 Другие страны Палестинский Минздрав сообщил о гибели участника беспорядков на границе сектора Газа с Израилем

В секторе Газа скончался палестинец, раненный военнослужащими Армии обороны Израиля в ходе столкновений на границе с анклавом. В министерстве здравоохранения Палестинской администрации утверждают, что в ночь на 29 марта он получил ранение шрапнелью и в результате этого умер.

В ЦАХАЛ утверждают, что не могут подтвердить случившееся, однако предыдущим вечером израильские военные заявляли о беспорядках, в ходе которых палестинцы бросали самодельные взрывные устройства в пограничный забор.





















Стоит отметить, что состоянием на утро субботы израильские военные сохраняют присутствие на границе с сектором Газа, поскольку 30 марта отмечается первая годовщина начала "Великого марша возвращения", когда движение ХАМАС призвало жителей анклава разрушить забор на границе с Израилем.

На этом фоне в ЦАХАЛ ожидают начала "жестоких беспорядков" и выразили готовность к дальнейшей эскалации.

Напомним, что очередной виток напряженности вокруг Газы начался с того, что утром 25 марта выпущенная из сектора ракета попала в жилой дом в поселении Мишмерет севернее Тель-Авива. В результате этой атаки пострадали семеро израильтян, включая детей.

Как мы писали, в ответ на это израильская армия вечером того же дня начала наносить удары по позициям контролирующей сектор группировки ХАМАС.

Кроме того, вечером, после того, как группировки заявили о прекращении огня, израильские военные сообщили о том, что южные районы государства были атакованы десятками ракет . В ответ военные поразили 15 целей в Газе и продолжили наносить удары по позициям ХАМАС, в том числе с использованием танков и вертолетов.

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