Новые протесты в Гонконге: полиция впервые применила "огнестрел"

В Гонконге проходит очередная акция протеста против Китая, приуроченная к 70-ой годовщине образования КНР.

Так, 1 октября несколько тысяч демонстрантов вышли на улицы города с требованием к китайской Компартии "вернуть власть народу".

В связи с праздником, Пекин запретил проводить антиправительственный протест, однако жители Гонконга собрались на городских площадях с перечеркнутыми китайскими флагами и одев в знак "скорби" черное.

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В городе усилены меры безопасности – большинство торговых центров и 11 станций метро в Гонконге закрыты.

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Сообщается о задержании минимум 30 участников протестов. Кроме того, зафиксировано первое применение полицией боевого оружия против демонстрантов – одного студента доставили в больницу с огнестрельным ранением в грудь.

Прежде для разгона демонстраций полицейские применяли резиновые пули и водометы.

Напомним, три месяца назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава администрации Гонконга Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов, участники которых выдвинули до пяти требований.

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