Новые протесты в Судане: народ против свергнувших президента военных

Суданцы требуют у военного совета срочно отдать власть гражданскому правительству

На улицы столицы Судана, города Хартум, снова вышли десятки тысяч протестующих - суданцы откликнулись на призыв Ассоциации профсоюзов и собрались перед штабом Вооруженных сил.

Демонстранты требуют у захватившего власть в стране военного совета немедленно передать ее гражданскому правительству.

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На площади разбили несколько больших шатров, в которых можно укрыться от изнуряющей жары. В целом, обстановка мирная и спокойная. Собравшиеся не проявляют агрессии и никаких серьезных инцидентов зафиксировано не было.

Накануне Ассоциация профсоюзов представила военному совету программу управления государством, которая включает создание Президентского совета из представителей как оппозиционных сил, так и армии.



















Этот орган и должен будет заняться формированием правительства, назначением председателя Верховного суда, заключением международных соглашений и написанием новой конституции.

Напомним, неделю назад группа солдат во главе с министром обороны, генерал-лейтенантом Авадом бен Ауфом, арестовала президента Омара аль-Башира по обвинению в коррупции и развязывании гражданской войны.

Сейчас он и еще несколько его соратников находятся в столичной тюрьме.

Впрочем, протестующие требуют как можно быстрее провести честные выборы, так как не хотят, чтобы одного диктатора заменил другой. Также люди требуют к началу гонки передать власть парламенту.

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