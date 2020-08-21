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Новые выборы и возвращение в Беларусь: Тихановская сделала заявление

21 августа, 14:06

Денис Беспалов Денис Беспалов

Насилие в стране должно прекратиться, заявила лидер оппозиции

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская, которая в настоящий момент находится в Литве, надеется на диалог белорусского народа с властью и проведение новых выборов в стране. Об этом она сказала на пресс-конференции в Вильнюсе, сообщает ТАСС.

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"Очень надеюсь, что здравый смысл возобладает, что народ будет услышан, что власти выйдут на диалог и состоятся те самые новые честные выборы", - сказала она.

По словам Тихановской, "насилие должно прекратиться, политзаключенные должны быть выпущены на свободу, а выборы должны быть проведены заново".

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"Я поддерживаю всех протестующих, все мирные пути отстаивания своих прав, права на выборы, права на слово. Я очень надеюсь и верю в то, что руководство услышит свой народ. Нам всегда говорилось, что президент любит свою страну и любит свой народ, и он видит сейчас ясно, что люди хотят перемен", – сказала она.

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Также Светлана Тихановская сообщила, что вернется на родину, когда "буду чувствовать там себя в безопасности".

Напомним, протесты в Беларуси начались после объявления предварительных результатов выборов 9 августа, согласно которым около 80% голосов в первом туре набрал действующий президент Александр Лукашенко. Все оппозиционные кандидаты отказались признать такие результаты. Об отъезде Тихановской из Беларуси стало известно 10 августа.

Тихановская призывает рабочих белорусских предприятий не бояться запугиваний и продолжать забастовки.

Обращение Тихановской

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Беларусь Александр Лукашенко Светлана Тихановская
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