Новым президентом Армении стал единственный из кандидатов

В Армении парламент с помощью тайного голосования выбрал новым президентом республики бывшего премьер-министра, посла в Великобритании Армена Саркисяна, который был единственным кандидатом на эту должность.

За кандидатуру Саркисяна проголосовало 90 человек, против – 10. Один бюллетень признали недействительным. Чтобы стать президентом ему нужно было получить минимум 79 голосов из 105.

Полномочия нынешнего президента Армении Сержа Саргсяна, занимающего пост главы государства с весны 2008 года, истекают 9 апреля.

Напомним, недавно президент РФ Владимир Путин встретился с Саргсяном, сделав тому весьма неоднозначный подарок. Хозяин Кремля подарил акварель Михаила Врубеля "Ангел с душой Тамары и Демон". Эту картину художник нарисовал в качестве иллюстрации к поэме Михаила Лермонтова "Демон".

Ранее армянская делегация на Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества покинула зал заседания, выразив недовольство генсекретарем организации и представителями Украины.