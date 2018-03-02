Новым президентом Армении стал единственный из кандидатов

Сегодня, 10:48

Парламент выбрал Армена Саркисяна, бывшего посла страны в Великобритании

Фото: Dalma News
Фото: Dalma News

В Армении парламент с помощью тайного голосования выбрал новым президентом республики бывшего премьер-министра, посла в Великобритании Армена Саркисяна, который был единственным кандидатом на эту должность.

За кандидатуру Саркисяна проголосовало 90 человек, против – 10. Один бюллетень признали недействительным. Чтобы стать президентом ему нужно было получить минимум 79 голосов из 105. 

Полномочия нынешнего президента Армении Сержа Саргсяна, занимающего пост главы государства с весны 2008 года, истекают 9 апреля.

Напомним, недавно президент РФ Владимир Путин встретился с Саргсяном, сделав тому весьма неоднозначный подарок. Хозяин Кремля подарил акварель Михаила Врубеля "Ангел с душой Тамары и Демон". Эту картину художник нарисовал в качестве иллюстрации к поэме Михаила Лермонтова "Демон".

Ранее армянская делегация на Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества покинула зал заседания, выразив недовольство генсекретарем организации и представителями Украины.
Армения, президент, парламент, голосование, президентские выборы
Источник:

Интерфакс

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