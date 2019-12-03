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Новый блэкаут: штат в Венесуэле остался без электричества

3 декабря, 01:49

В этом году в Венесуэле неоднократно сталкивалась с проблемами в области энергоснабжения

/ Фото: AFP

Штат Сулия на северо-западе Венесуэлы остался без электроснабжения из-за аварии. Об этом сообщила радиостанция Unión Radio. По ее информации, регион, где проживают более 3,5 млн человек, полностью обесточен.

"Боливарианское правительство работает над тем, чтобы исправить эту ситуацию и восстановить снабжение в кратчайшие сроки", — отметило в своем Twitter региональное представительство государственной энергетической компании Corpoelec . Официальных данных о масштабах аварии обнародовано не было.

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В этом году в Венесуэле неоднократно сталкивалась с проблемами в области энергоснабжения. Представители национальной Федерации работников сферы электроснабжения Венесуэлы неоднократно заявляли, что аварии в электросетях и на подстанциях вызваны нехваткой ресурсов для их профилактического обслуживания.

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Напомним, что 29 марта 2019 года значительная часть территории Венесуэлы также осталась без электричества. После этого блэкаута лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и президент этой страны Николас Мадуро обратились к своим сторонникам с призывами выйти на улицы.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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Источник: ТАСС

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