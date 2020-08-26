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Новый глава Белорусской церкви обратился к пастве: Нужно зло победить добром

26 августа, 21:03

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Митрополит Вениамин призывает вернуть мир на землю Беларуси и в свои сердца

Епископ Вениамин – новый глава Белорусской православной церкви, избранный вместо поддержавшего протестующих митрополита Павла, выступил с первым обращением к пастве, сообщается на официальном портале БПЦ.

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"Дорогие соотечественники, братья и сестры. Первое мое к вам обращение как предстоятеля Белорусской православной церкви не будет торжественным и возвышенным. Оно будет проистекать от боли сердца за родной народ и землю нашу, от любви ко всем вам. Скорби и переживания наши от времени Великого поста до сегодняшнего дня стремительно сменяют друг друга. Мы ищем выход и пока не находим. Но как поступали в подобных случаях наши благочестивые предки и чему учат нас святые? В чем духовное осмысление происходящего?" – говорится в обращении митрополита Минского и Заславского.

Патриарший экзарх всея Беларуси подчеркнул: "Нам нужно вернуть мир на нашу землю и в свои сердца". Он призвал всех христиан неукоснительно соблюдать пост и продлить его в течение трех дней, а также покаяться в совершенных грехах.

"Все мы, верующие православные люди, зная силу общей молитвы и сознавая, что помимо внешнего противостояния совершается духовная борьба за Отечество наше и в сердце каждого из нас, призваны усилить свою молитву, с усердием и дерзновением, верою, надеждою и любовью к Богу и ближним", – отметил митрополит.

Владыка добавил: "Последние скорбные события в нашем Отечестве произошли от того, что сердца наши склонились в недобрую сторону. Верю, что если мы воодушевленно, с усердием и единодушно исполним наше намерение провести эти три дня в посте, молитве и покаянии, то быстро увидим отклик Неба и поймем, что нам, жителям Беларуси, нужно сделать, чтобы зло победить добром и не допустить в дальнейшем зла".

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Новый глава Белорусской церкви обратился к пастве: Нужно зло победить добром
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Напомним, в Беларуси 18 дней продолжаются массовые выступления противников президента Александра Лукашенко. Силовики подавляют мирные протесты с невероятным зверством. Более семи тысяч человек были задержаны, сотни – избиты и подвергнуты пыткам, также сообщалось о погибших протестующих.

После этого митрополит Минский решил помочь избитым демонстрантам иконами с расстрелянным лейб-медиком царской семьи Евгением Боткиным.

Больше о происходящем в Беларуси, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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церковь Беларусь митрополит

Источник: Сегодня

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