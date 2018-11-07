Новый Хашуджи: в Саудовской Аравии жестоко убили журналиста за критику короля

Турки Аль-Джазер писал о нарушениях прав человека правительством, высокопоставленными чиновниками и королевской семьей в Саудовской Аравии

Тюремщики Саудовской Аравии замучили пытками похищенного за границей арабского журналиста Турки Бин Абдул Азиз Аль-Джазера.

Об этом 7 ноября сообщило турецкое издание Son Dakika, ссылаясь на активистов правозащитной негосударственной организации Prisoners of Conscie.

Аль-Джазер вел в Twitter страницу, на которой писал о нарушениях прав человека правительством, высокопоставленными чиновниками и королевской семьей в Саудовской Аравии.

В марте власти рассекретили его личность, после чего диссидента похитили в Дубае и транспортировали в Саудовскую Аравию, где посадили в тюрьму.

Напомним, что Саудовскую Аравию также обвиняют в убийстве обозревателя Washington Post Джамаля Хашуджи чуть более месяца назад. 2 октября он отправился в генконсульство королевства в Стамбуле для оформления документов и больше его никто не видел.

Кроме того, в Нью-Йорке обнаружили мертвыми двух сестер из Саудовской Аравии, которым перед смертью поступали угрозы из посольства королевства. Девушек нашли утонувшими в реке Гудзон.

Также мы сообщали о том, что в Саудовской Аравии обнаружились "фабрики троллей", аналогичные российским, чьи сотрудники виртуально боролись с неугодными личностями и оппозицией.