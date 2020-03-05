Новый коронавирус впервые убил человека еще в одной стране: подробности

Новый коронавирус из Китая начал уносить жизни в еще одной стране – первый случай гибели от COVID-19 зафиксировали в Ираке. Об этом сообщает Anadolu.

Как выяснилось, от вируса в провинции Сулеймания скончался 63-летний мужчина. Местные СМИ говорят, что умерший был имамом. В больницу его отправили из-за ухудшения состояния здоровья. Также он страдал сердечной недостаточностью и перенес три операции.

Всего же в стране коронавирус обнаружили у 32 человек.

А тем временем в Италии, где уже закрылись все школы и вузы, от COVID-19 умерли уже 107 человек. За сутки количество летальных исходов выросло на 28. Общее количество заражений возросло до 2706 случаев.

Ранее мы писали, что китайские власти готовы предоставить активную помощь странам, серьезно пострадавшим в результате вспышки нового коронавируса. Об этом заявил заместитель главы МИД КНР Ма Чжаосюй.

"Мы готовы предоставить всю возможную помощь странам, где из-за распространения пневмонии сложилась сложная ситуация", – сказал он.

Видео: СНБО

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