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Новый мэр Кишинева выйдет из партии "друзей Путина"

4 ноября, 18:00

Ион Чебан стал первым за 16 лет социалистом, который возглавил столицу Молдовы

Ион Чебан. Фото: Партия социалистов Республики Молдова

Ион Чебан. Фото: Партия социалистов Республики Молдова

Член возглавляемой пророссийским президентом Игорем Додоном Партии социалистов Молдовы победил на выборах нового градоначальника Кишинева.

Согласно результатам подсчета бюллетеней, за Иона Чебана отдали свои голоса 52,39% избирателей, тогда как за его оппонента Андрея Нэстасе из проевропейского блока ACUM – 47,61%. При достаточно низкой явке (37,78%) отрыв победителя составил менее 11 тыс. голосов.

На пресс-конференции 4 ноября Чебан обещал покинуть другие должности (на данный момент он является вице-спикером парламента и секретарем по идеологии в соцпартии) и даже сложить партийный билет.

"С момента, как мой мандат утвердят, я выйду из ПСРМ. Я хочу работать на благо всех жителей Кишинева, на развитие города и пригородов и ради этого намерен отказаться от других функций", – заявил он.

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Кроме того, Ион Чебан предложил ACUM сформировать коалицию в горсовете Кишинева, предложив им занять два и из четырех кресел вице-мэров и возглавить два из пяти районов города.

В то же время, примут ли его оппоненты предложение, неясно – Андрей Нэстасе все еще не поздравил Чебана с победой.

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Таким образом, он стал первым мэром-социалистом столицы за последние 16 лет.

В июне прошлого года суд отменил результаты предыдущих выборов мэра Кишинева, на которых победил Нэстасе, признав и его, и Чебана виновными в нарушении избирательного голосования страны за призыв участвовать в голосовании в день выборов.

Напомним, в июне в Молдове случился политический кризис, в результате которого правившая Демократическая партия сложила ушла в отставку, а новое правительство было сформировано блоком ACUM и социалистами.

Более подробно об этом вы можете прочитать в материале "Третий лишний: как объединились пророссийские и прозападные силы Молдовы" на нашем сайте.

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выборы Молдова Кишинев социалист Ион Чебан

Источник: Интерфакс-Украина

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