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Новый посол Японии подтвердил непризнание аннексии Крыма – СНБО

Сегодня, 16:12

Япония поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины

Фото: СНБО
Новый посол Японии подтвердил непризнание аннексии Крыма – СНБО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d32/3e3/5c7d323e38809.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d32/3e3/5c7d323e38809.jpg Другие страны Япония поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины

Новоназначенный посол Японии в Украине Такаши Кураи заявил, что не признает незаконную аннексию Крыма и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом он сказал на встрече с секретарем СНБО Александром Турчиновым, передает пресс-служба ведомства.

"Собеседники обсудили вопросы углубления сотрудничества между Украиной и Японией в области безопасности. Стороны уделили внимание вопросу реформирования отечественного оборонно-промышленного комплекса и возможности углубления и интенсификации двустороннего сотрудничества в этой сфере. Турчинов отметил, что наша страна высоко ценит помощь, которую оказывает Япония в реформировании системы безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Япония настроилась на "новую эру" отношений с Россией. Правительство Японии выразило намерение заключить мирный договор с Россией на основе решения территориального вопроса.

Также читайте: Ситуация с Курилами: "сдаст" ли Япония Крым в обмен на острова.

Напомним, на днях в Украине отмечали День крымского сопротивления российской оккупации. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня".

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Тег Япония, Турчинов, аннексия

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Сегодня

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