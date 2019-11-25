Девушка опубликовала видео с оскорблениями в адрес украинок из-за инцидента в поезде

/ Фото: Pixabay

В Польше, где ранее чуть не убили украинца, администрация вуза отчислила студентку-полячку, которая выложила в сеть видео с оскорблениями в адрес украинки.

На снятом ролике девушка в нецензурной форме высказывает свое негодование тем, что купила два места в поезде (основное и для ног), но женщина из Украины заняла одно из них.

"Она купила только одно место, а я заплатила за два, чтобы было место для ног, потому что я могу себе это позволить... Мало того, что она была толстая, но еще у нее был большой чемодан, и она ничего не понимала", – говорит полячка.

Назвав украинку "животным", она добавила, что ненавидит украинских женщин и что "иерархию надо соблюдать".

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Ксенофобка оказалась студенткой медицинского факультета Варминско-Мазурского университета в Ольштыне – когда администрация вуза ее узнала, то студентку немедленно отчислили. Кроме того, в прокуратуру направили уведомление о возможном совершении преступления, а в университете начали дисциплинарное производство.

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"В университете нет и никогда не будет места для проявлений расистской, ксенофобской или уничижительной позиции в отношении лиц другого пола, расы, этнической принадлежности, национальности, религии, вероисповедания, убеждений, инвалидности, возраста, сексуальной ориентации или обездоленных", – заявили в вузе.

После скандала девушка записала новое видео, заявив, что не поддерживает национализм либо дискриминацию, и назвав случившееся "шуткой", а себя – "просто дурой".

Напомним, в августе в польской Гдыне произошел другой ксенофобский инцидент - один из ресторанов разместил объявление о поиске поваров, но попросил обращаться "ноль украинцев и других подобных".

Также сообщалось, что по данным Нацбанка Польши, на сегодняшний день в этой стране работают более 900 тыс. украинских заробитчан.

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