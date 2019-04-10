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Новый саммит лидеров Южной Кореи и КНДР может состоятся в конце апреля

Сегодня, 06:50

Мун Чжэ Ин может предложить американскому президенту Дональду Трампу провести новую встречу с Ким Чен Ыном

Ким Чен Ын
Ким Чен Ын. Фото: AFP
Новый саммит лидеров Южной Кореи и КНДР может состоятся в конце апреля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/28b/ddc/5c728bddc22da.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/28b/ddc/5c728bddc22da.jpg Другие страны Мун Чжэ Ин может предложить американскому президенту Дональду Трампу провести новую встречу с Ким Чен Ыном

Южная Корея рассматривает возможность проведения саммита лидера страны Мун Чжэ Ина и главы КНДР Ким Чен Ына в конце апреля. Об этом сообщает газета "Чосон ильбо" со ссылкой на источник в администрации президента.

"27 апреля исполнится ровно год с момента проведения первого саммита Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына, и было бы символично, если бы два лидера встретились вновь и подвели итоги этого периода", — приводит издание слова источника.

Газета также отмечает, что Мун Чжэ Ин в ходе начинающегося сегодня двухдневного визита в США может предложить американскому президенту Дональду Трампу провести новую встречу с Ким Чен Ыном в пункте Пханмунджом на границе Республики Корея и КНДР в мае этого года.

По данным издания, в ходе нынешнего саммита с Трампом Мун Чжэ Ин также может предложить ему новую стратегию решения ядерной проблемы КНДР, в соответствии с которой Пхеньян должен сначала демонтировать ядерный комплекс в Йонбёне, после чего США ослабят антисеверокорейские санкции.

28 февраля в столице Вьетнама завершилась двухдневная встреча на высшем уровне между американским президентом Дональдом Трампом и председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном, по итогам которой сторонам не удалось прийти к договоренности. Лидеры не стали подписывать совместный документ, договорившись, однако, продолжить диалог.

Ранее заместитель министра иностранных дел народной КНДР Цой Сон Хи заявила, что руководство Северной Кореи может приостановить дальнейшие переговоры с СШАо денуклеаризации.

Это выступление замглавы МИД КНДР стало первым официальным заявлением представителей народной республики с оценкой итогов саммита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

По словам замминистра, лидер народной республики Ким Чен Ын намерен в ближайшее время выступить с официальным обращением, чтобы заявить о своем решении о дальнейших действиях КНДР после неудачно завершившегося саммита в Ханое.

Второй саммит США-КНДР состоялся в конце февраля. Он завершился досрочно и без подписания соглашения.

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.


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Тег США, переговоры, встреча, КНДР, саммит, Трамп, Южная Корея, мун чжэ ин

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Источник:

ТАСС

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