Новый тайфун надвигается на Японию

Сейчас «Кроса» находится в Тихом океане, в 500 км от японских островов Танэгасима

/ Фото: Getty Images, AFP

Тайфун "Кроса", который стал десятым по счету в этом сезоне, движется по направлению к юго-западной части Японии. Об этом во вторник сообщило национальное метеорологическое управление страны.

Сейчас "Кроса" находится в Тихом океане, в 500 км от японских островов Танэгасима. Ожидается, что основной территории страны он достигнет в четверг. Местные метеорологи предупреждают, что тайфун вызовет мощные ливни, которые могут привести к оползням, а количество осадков может превысить 1000 мм.

На прошлой неделе на Японию обрушился тайфун "Лекима". Из-за непогоды были отменены десятки авиарейсов на юге и юго-западе страны.

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Также мы сообщали, что тайфун "Лекима" обрушился на материковую часть Китая. Он уже достиг побережья восточной провинции Чжэцзян. Скорость ветра в его пределах достигает около 50 м/с. Тайфун "Лекима" обрушился на Вэньлин, между Тайванем и финансовой столицей Китая Шанхаем, в субботу рано утром. В воскресенье он распространился на север Китая, и двигался до восточного побережья.

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Тайфун с 9 августа затронул девять провинций Китая, нарушив нормальную жизнь более 8,9 млн человек. Власти были вынуждены экстренно эвакуировать из опасных районов свыше 1,7 млн человек. Сильнее всего от удара стихии пострадали восточные провинции Чжэцзян, Шаньдун и Аньхой, в некоторых районах которых тайфун более чем на сутки нарушил железнодорожное сообщение. Были отменены или задержаны несколько тысяч авиарейсов.

Шанхай также почувствовал на себе последствия тропического циклона. Из-за сильного ветра и ливней местные власти временно эвакуировали из прибрежных районов более 250 тыс. человек, более чем на сутки серьезно была нарушена работа наземного и воздушного транспорта, приостановлена работа паромных переправ.

Также мы писали, что более шести десятков человек стали жертвами и сотни тысяч были эвакуированы из-за наводнений на юге Китая. Как рассказали 12 июля в местном Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в результате удара стихии погиб 61 человек.

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