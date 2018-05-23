Новый вирус атаковал компьютеры в 54 странах

Вчера, 23:45

 VPNFilter распространяют в 54 странах, особенно активно — в Украине

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Новый компьютерный вирус заразил около 500 тысяч устройств в более чем 50 странах мира. Об этом сообщает американская телекоммуникационная компания Cisco Systems.

Вредоносное программное обеспечение, получившее условное название VPNFilter, поражает сетевую аппаратуру, в частности роутеры и накопители. С помощью утилиты злоумышленники могут не только похищать данные о сайтах, но и выводить из строя цифровые устройства.

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Эксперты компании отмечают, что VPNFilter распространяют в 54 странах, особенно активно — в Украине.

Ранее Служба безопасности Украины предупредила о возможной масштабной кибератаке на государственные структуры и частные компании накануне финала Лиги чемпионов.

Напомним, в июне 2017 года Украина подверглась массированной хакерской атаке. Жертвами киберпреступников стал ряд банков, крупных компаний, метро и международный аэропорт "Борисполь". Киберполиция Украины насчитала 22 пострадавших компании.

Как известно, в МВД Великобритании считают, что Россия использует Украину, как тестовую площадку для кибератак.
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Источник:

"Сегодня"

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