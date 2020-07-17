Нужно носить маску, зато нет россиян: как сейчас отдыхают в Черногории (фото)

В стране очень строго следят за выполнением карантинных ограничений

Черногория все еще находится в "красном" списке, но украинцы все равно отправляются на отдых в эту страну. Об этом пишет toursoyuz.by.

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Как отмечается, больше всего сейчас в Черногории отдыхает белорусов – с 10 июля каждый день прилетает по самолету.

"Украинцы летают один раз в неделю, будут летать три раза. Пару раз слышали немецкую и польскую речь. Для европейцев страна открылась с начала лета, но Европа на черногорские пляжи не спешит – во-первых, у многих есть свои пляжи, во-вторых, сезон, мягко говоря, непростой. Для местных, черногорских, туристов еще не время – пик отпусков в августе", - отмечает издание.

Как отмечается, раньше львиную долю отдыхающих составляли россияне, сербы, боснийцы, но им въезд в Черногорию пока запрещен.

Черногорские пляжи полупусты. Некоторые виллы пока не открылись – пожилые хозяева побаиваются. Но большинство частных апартаментов работает. В нормальном ритме функционирует большинство отелей. Пешеходов на променадах почти нет, зато встречаются туристы и местные жители на самокатах и байках.

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Цены в Черногории остались на прошлогоднем уровне. Порция мидий в зависимости от удаленности от центра курорта – 5-7-9 евро. Горячее – приблизительно в эту же цену. Лежаки – от 5 евро на Славянском пляже до 15-ти – в Бечичах на пляже "Сплендида". Литровая бутылка воды в супермаркете – 1 евро. Бутылка знаменитого черногорского "Вранка Про корде" – 7 евро. 5 евро стоит поездка на такси от Старой Будвы до Бечичей.

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В Черногории строго соблюдают карантинные требования.

Первое, что нужно учитывать, – в закрытых помещениях, автобусах, автомобилях – нужно находиться в маске. Черногорцы сами придерживаются масочного режима и внимательно следят за его соблюдением. Правда, говорят, что это было не так, пока не ввели достаточно большие штрафы.

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За соблюдением масочного режима следят в аэропорту, в отелях, магазинах и так далее.

Даже маленькие черногорские дети в помещениях стараются ходить в масках. Столы и стулья после каждого клиента дезинфецируются, скатерть меняется.

В отелях, по протоколам, должно быть не более 50% загрузки.

Также на шведской линии нет очередей к официантам и поварам, обслуживающим клиентов из-за экранов. Шведская линия теперь выглядит как стерильный механизм с индивидуальной подачей и персонифицированным сервисом.

Лежаки также дезинфецируются после каждого клиента, покинувшего свой сет, — перед тем, как новый отдыхающий займет место. Находясь на пляже, постоянно видишь пляжных "боев", которые ходят с пульверизаторами и баллонами, обрабатывая поверхности лежаков.

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Повсюду находятся санитайзеры: в лифтах, на рецепциях, на пляжах, в автобусах и автомобилях, ими принято постоянно пользоваться.

Напомним, те, кто въезжает на территорию Украины из стран "красной зоны", должны пройти обязательную 14-дневную обсервацию/самоизоляцию, или сдать ПЦР-тест на COVID-19 по прибытии.

Ранее новости "Сегодня" писали, как сейчас отдыхают в Турции.

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