Об арахисе и картошке: поющие продавцы покорили Кубу

Данный культурный феномен появился на "Острове Свободы" в XIX веке и сохранился до сих пор

Продавцы, которые рекламируют товар пением – не выдумка, а особый культурный элемент, который до сих пор сохранился на Кубе.

У этого фольклорного феномена даже появилось собственно название – прегон. Возник он в XIX веке, и специалисты заявляют о его музыкальной и литературной ценности, а также утверждают, что прегон очень привлекает туристов.

Поющие продавцы называют свою работу искусством и счастьем и утверждают, что даже не устают, потому что вокруг них собираются благодарные слушатели.

Одним из представителей прегона является Гильберт Гонсалес – свои песни он исполняет с элементами рэпа и регги. Мужчина называет прегон культурным продуктом малоразвитого государства и уверен, что, в отличие от Кубы, в богатых странах ему аналогов нет.

Напомним, что кубинские депутаты обсуждают проект новой Конституции, в которой звучит отказ от коммунизма.

Также ранее мы писали об авиакатастрофе пассажирского Boeing 737 в аэропорту Гаваны.

Кроме того, в феврале на "Острове свободы" покончил с собой старший сын Фиделя Кастро.