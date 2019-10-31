Обезглавили и сожгли: в Мозамбике жестоко казнили российских наемников

Россия расширяет свое влияние в Африке, но продолжает нести при этом потери – вслед за убийством десятков российских наемников в Ливии, граждане РФ погибли в Мозамбике.
Ссылаясь на свои источники, местное издание Carta de Mocambique сообщает, что инцидент случился в провинции Кабу-Делгаду на севере страны, где 27 октября наемники российской частной военной компании "Вагнера" попали в засаду боевиков.
Мятежники обстреляли автомобиль с наемниками и местными силовиками, после чего обезглавили их тела, а машину сожгли. Собеседники издания подтвердили гибель 20 человек, включая пять россиян.
Власти доставили останки военных в районную больницу, после чего передали родственникам.
Российское посольство прокомментировало информацию о гибели граждан страны в Мозамбике, заявив, что никакой информацией об этом не располагают.
Журналисты уточняют, что сотрудники ЧВК помогают правительству Мозамбика с боевиками-джихадистами.
А ранее в этом месяце СМИ сообщили о прибытии в Мозамбик 200 бойцов ЧВК Вагнера. В задачи россиян входит обеспечение учебной и боевой поддержки в Кабо-Дельгадо, которая сильно пострадала от боевиков.
Напомним, ранее компания Facebook удалила в принадлежащих ей соцсетях десятки страниц и учетных записей, через которые Россия оказывала влияние на африканские государства, в том числе и Мозамбик.
А ранее в этом году стало известно, что суданский военный диктатор Омар Башир обратился за помощью к российским наемникам, чтобы побороть самые крупные протесты.
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