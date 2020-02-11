"Обитель зла": в Гонконге ночью эвакуировали сто жильцов дома, в котором выявили зараженных коронавирусом

Видео: Reuters

Службы здравоохранения Гонконга в ночь на 11 февраля эвакуировали и поместили в карантинные центры более 100 жильцов дома, в котором было подтверждено два случая заражения коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Речь идет о здании, относящемся к социальному жилью и расположенном в районе Цин И. Медики подтвердили пневмонию, вызванную новым коронавирусом, у 62-летней жительницы дома. Ранее инфекцию диагностировали у мужчины, который жил на 10 этажей выше нее в этом же блоке. Медики пока не знают, как связаны эти случаи и не исключают возможность распространения вируса через вентиляционную или канализационную системы.

Между тем за последние сутки в Гонконге было подтверждено еще шесть случаев заражения новым коронавирусом, а их общее число достигло 42.

Из-за эпидемиологической угрозы в городе были закрыты туристические, культурные и спортивные объекты, отменены массовые мероприятия, продлены до марта школьные каникулы. 8 февраля в Гонконге начал действовать режим обязательного 14-дневного карантина для всех въезжающих из материкового Китая. Полиция сообщила, что разыскивает двух человек, нарушивших карантинный режим. Им может грозить до 6 месяцев тюрьмы и штраф в размере до 25 тыс. гонконгских долларов (3,2 тысячи долларов – Ред.).

Реклама

Чтобы снизить риск распространения вируса, власти Гонконга также временно закрыли все КПП на границе с континентальным Китаем, кроме КПП "Шэньчжэнь бэй" и пункта пропуска на мосту Гонконг — Чжухай — Макао. Международный аэропорт Чек Лап Кок работает в условиях резкого сокращения количества рейсов.

Заметим, что в США возросло количество заражений новой болезнью.

Напомним, что ранее число умерших от пневмонии в Китае перевалило за тысячу.

Добавим, что после вспышки коронавируса в Кремле ввели дополнительные меры проверки: помимо обычного досмотра на "рамке", журналистов проверяют датчиком, реагирующим на температуру. Похожие приборы используются при проверке прибывающих из-за рубежа в ходе мероприятий по предупреждению распространения коронавируса.

Кроме того, недавно стало известно о первых случаях заражения среди украинцев. Правда, это случилось в далекой Японии.

Также украинские власти решили эвакуировать граждан страны, которые оказались в китайской провинции Хубэй, где в январе был введен карантин из-за вспышки нового коронавируса.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Китае, отметив, что желающих покинуть карантинный регион украинцев 11 февраля вывезут специальным чартерным рейсом в Киев.

Более подробно читайте в материале "Сегодня": "Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта и подробности".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама