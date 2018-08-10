Обнародовано видео мощного авиаудара Израиля по Сектору Газа

Армия обороны Израиля с вечера среды атаковала свыше 150 объектов боевиков в секторе Газа, в том числе тренировочные лагеря и склады с оружием, в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя израильских военных Джонатана Конрикуса.

По его словам, среди пораженных целей – три тренировочных лагеря боевиков и штабы ХАМАС, мощности по производству и хранению оружия. В общей сложности за сутки палестинские радикалы из сектора Газа запустили по Израилю более 150 ракет и снарядов, 25 из которых были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Военный представитель добавил, что в результате обстрелов к настоящему моменту ранения получили семь граждан еврейского государства.

В Сеть уже попало видео авиаударов. В результате ракетных ударов Израиля по 150 целям в секторе Газа погибли по меньшей мере три человека. Среди них восьмилетний мальчик и его беременная мама.

Израильские СМИ сообщают, что обострение конфликта может привести к масштабной военной операции в секторе Газа. При этом в ХАМАС уверены, что атака израильских военных направлена исключительно против мирных жителей.

Наибольший ущерб от палестинских ракет пришелся на израильский город Сдерот, где были разрушены несколько жилых домов. Большинство реактивных снарядов упало на приграничные окраины и пустыри.

ХАМАС – палестинское исламское движение. С 2007 года, после победы на выборах 2006 года, удерживает власть в Секторе Газа, которая является спорной территорией с Израилем. Добивается, в том числе через военное противостояние, ухода Израиля с оккупированных в 1967 году палестинских территорий.

Напомним, Израиль атаковал объекты боевиков в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы.

Ранее сообщалось, что Израиль атаковал 35 террористических объектов на территории сектора Газа. Удары по сектору Газа Армия обороны Израиля наносит в ответ на запуск почти трех десятков ракет по южным районам еврейского государства с территории палестинского приморского анклава во вторник. Часть из них была перехвачена израильской системой ПВО "Железный купол".

А перед этим истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по военным целям радикального палестинского движения ХАМАС в южной части сектора Газа. Атака произведена в ответ на попытки нанести ущерб инфраструктуре безопасности в районе границы сектора с еврейским государством.