Обнимали, целовали, дарили цветы: протестующие в Минске "взяли в осаду" силовиков (фото и видео)

В Беларуси шестой день продолжаются мирные протесты противников президента Александра Лукашенко. В пятницу, 14 августа тысячи протестующих подошли к зданию правительство, где их встретили десятки силовиков и военных, сообщает издание TUT.by

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Военные, которые охраняют здание кабмина, опустили щиты. Люди начали скандировать: "Молодцы!". К одному из военных подбежала девушка и поцеловала его.

Видео: TYT.by

Затем из левого крыла дома правительства вышло много силовиков, которые стали цепью, также опустив щиты. Чтобы не провоцировать правоохранителей, протестующие отошли от здания.

Видео: TYT.by

В то же время девушки начали массово дарить цветы и обнимать силовиков.

После этого к зданию правительство прибыли еще ОМОНовцы — около 20 человек. Они оттеснили протестующих на расстояние около 100 метров от здания правительства и попросили разойтись, однако те ответили: "Мы везде".

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказал, как силовики Беларуси братаются с протестующими.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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