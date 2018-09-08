Обострение конфликта Израиля и Сектора Газа: погиб подросток, 100 человек ранены

Сегодня, 19:46

Палестинцы продолжают устраивать массовые митинги


На границе Израиля с Сектором Газа новые столкновения, в результате которых погиб 17-летний подросток, еще почти 100 человек ранены.

Массовые протесты палестинцев не утихают с марта. Каждую пятницу тысячи людей выходят на протест на границе с Сектором Газа.

Часто митинги завершаются столкновениями с израильскими военными.

Всего за полгода таких демонстраций погибли 174 палестинца.

Напомним, Израиль атаковал объекты боевиков в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы. Под огонь попали завод, производивший бетонные блоки для тоннелей, шахта подводного тоннеля для атак с моря на побережье и другие военные цели на территории лагерей, включая фабрику по производству частей для ракет и военный комплекс логистики и связи.

Также Израиль закрыл единственный пропускной пункт для населения на границе с Сектором Газа. Пользоваться переходом теперь можно будет только для перевозки гуманитарных грузов и оказания медицинской помощи. Для населения же КПП закрыт на неопределенных срок.

Ранее сообщалось, что Израиль атаковал 35 террористических объектов на территории сектора Газа. Удары по сектору Газа Армия обороны Израиля наносит в ответ на запуск почти трех десятков ракет по южным районам еврейского государства с территории палестинского приморского анклава во вторник. Часть из них была перехвачена израильской системой ПВО "Железный купол".
Израиль, протесты, сектор Газа, митинги, палестинцы
Источник:

"Сегодня"

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