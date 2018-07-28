Обострение конфликта в секторе Газа: двое погибших, сотни раненых

В секторе Газа на границе на Израилем произошло обострение конфликта, в пятницу в результате беспорядков погиб 14-летний подросток и 43-летний мужчина, еще более 200 человек получили ранения. Об этом сообщает министерство здравоохранения палестинского региона.

Беспорядки были возобновлены после того, как накануне палестинец ворвался в нелегальное израильское поселение на Западном Берегу реки Иордан и напал с ножом на жителей, в результате чего погиб один израильтянин, еще двое получили ранения.

Армия обороны Израиля сообщила, что нападавший был застрелен военными.

Как сообщалось, на Храмовой горе палестинцы забросали камнями полицейских после пятничной молитвы, а также применили против них пиротехнику. В свою очередь, стражи порядка ответили светошумовыми гранатами. В районе беспорядков были слышны хлопки и виден дым.

Ранее в результате столкновений между палестинцами и израильскими военными на границе Сектора Газа погибли двое палестинцев и еще 415 человек получили ранения.

Напомним также, что в июле в ответ Израиль нанес по Сектору Газа самые мощные с 2014 года удары.