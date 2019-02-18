Обострение между Пакистаном и Индией: Исламабад отозвал посла из Нью-Дели
МИД Пакистана отверг обвинения Индии в причастности пакистанского государства к террористической атаке
Министерство иностранных дел Пакистана отозвало своего посла в Индии для консультаций. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель дипломатического ведомства Пакистана Мохаммад Фейсал.
"Мы отозвали нашего посла в Индии для консультаций, - сообщил представитель пакистанского МИД. – Он (посол Пакистана) покинул Нью-Дели этим утром".
Ранее Министерство иностранных дел Пакистана отвергло обвинения Индии в причастности пакистанского государства к террористической атаке в индийском штате Джамму и Кашмир.
Комментарий пакистанского МИДа стал ответом на заявление индийской стороны. Ответственность за атаку взяла на себя группировка Джаиш-е-Мухаммад, которая по заявлению индийской стороны базируется в Пакистане.
По утверждению индийского МИДа, группировку "возглавляет международный террорист Масуд Азхар, которому правительство Пакистана предоставило полную свободу".
Напомним, в результате теракта на индийско-пакистанской границе погибли не менее 42 человек и еще несколько десятков человек пострадали.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Обострение между Пакистаном и Индией: Исламабад отозвал посла из Нью-Дели". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Смертельный пожар в Нью-Дели: владельца отеля арестовали
В результате жуткого пожара погибли 17 человек
Пока США готовят новые санкции против РФ, в Бельгии рассекретили русского "крота": ТОП-5 новостей мира
На этой неделе в Европе свирепствовал грипп, а в Индии – кашмирские террористы