Обострение между Пакистаном и Индией: Исламабад отозвал посла из Нью-Дели

МИД Пакистана отверг обвинения Индии в причастности пакистанского государства к террористической атаке

Обострение между Пакистаном и Индией: Исламабад отозвал посла из Нью-Дели //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a60/06c/5c6a6006cec3f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a60/06c/5c6a6006cec3f.jpg 2019-02-18T09:35:00+02:00 Другие страны МИД Пакистана отверг обвинения Индии в причастности пакистанского государства к террористической атаке

Министерство иностранных дел Пакистана отозвало своего посла в Индии для консультаций. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель дипломатического ведомства Пакистана Мохаммад Фейсал.

"Мы отозвали нашего посла в Индии для консультаций, - сообщил представитель пакистанского МИД. – Он (посол Пакистана) покинул Нью-Дели этим утром".

Ранее Министерство иностранных дел Пакистана отвергло обвинения Индии в причастности пакистанского государства к террористической атаке в индийском штате Джамму и Кашмир.

Комментарий пакистанского МИДа стал ответом на заявление индийской стороны. Ответственность за атаку взяла на себя группировка Джаиш-е-Мухаммад, которая по заявлению индийской стороны базируется в Пакистане.

По утверждению индийского МИДа, группировку "возглавляет международный террорист Масуд Азхар, которому правительство Пакистана предоставило полную свободу".

Напомним, в результате теракта на индийско-пакистанской границе погибли не менее 42 человек и еще несколько десятков человек пострадали.

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