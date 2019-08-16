Обострение в Кашмире: индийская полиция применила слезоточивый газ против участников протестов

Некоторые из демонстрантов швыряли камни и вступали в стычки с сотрудниками сил безопасности

/ Фото: AFP

Несколько сотен человек стали участниками акций протестов в индийской части Кашмира на фоне обещаний Дели ослабить введенные усиленные меры безопасности.

Об этом сообщает Associated Press.

Протестующие вышли на улицы города Сринагар. Они несли исламские флаги и плакаты с надписями "Конец геноциду в Кашмире, мир, проснись".

Некоторые из демонстрантов швыряли камни и вступали в стычки с сотрудниками сил безопасности. Те в ответ использовали слезоточивый газ.

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После изменения статуса Джамму и Кашмира в начале августа там были введены особые меры безопасности – в частности, была отключена мобильная связь и интернет, проводились задержания. При этом в пятницу, 16 августа, индийские пообещали, что часть ограничений будет снята, в частности, будет восстановлена работа стационарных телефонов, в понедельник откроют школы. Как отмечает AP, о восстановлении мобильной связи речи не шло – власти настаивают, что ее могут использовать террористы.

В населенном мусульманами индийском штате был введен комендантский час и крайне ограничено распространение информации после принятого 5 августа решения лишить Джамму и Кашмир статуса штата и разделить на две части. Статус союзной территории в отличие от штата не предполагает наличия своего правительства и управляются напрямую федеральными властями. Землю там смогут покупать не только жители этих территорий, как это было раньше.

Между тем Пакистан заявляет, что соседняя страна открыл огонь на линии разграничения, убив еще одного военного, доведя число жертв до шести менее чем за 24 часа.

Напомним, недавно в ответ на изменение Индией статуса спорного региона Кашмир Пакистан отозвал своего посла из Нью-Дели и выдворил индийского посла из Исламабада. Соответствующее решение было принято на заседании Совета национальной безопасности страны 7 августа.

Кроме того, начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва заявил, что пакистанская армия поддержит жителей индийского штата Джамму и Кашмир в связи с решением Нью-Дели отменить особый статус региона.

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