Обострение в Ливии: более 20 погибших

Из-за внезапно ухудшенной ситуации в ближайшее время также будет проведена эвакуация из страны части персонала ООН

Фото: AFP

Обострение в Ливии: более 20 погибших //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/a4e/c24/5caa4ec2415d3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/a4e/c24/5caa4ec2415d3.jpg 2019-04-07T22:26:00+03:00 Другие страны Из-за внезапно ухудшенной ситуации в ближайшее время также будет проведена эвакуация из страны части персонала ООН

По меньшей мере 21 человек погиб, 27 были ранены в результате обострения вооруженного конфликта в Ливии. Иностранные компании и организации начали производить эвакуацию своего персонала из Ливии из-за начала наступательных действий повстанцев Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифа Хафтара.

Об этом сообщает BBC.

Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж заявила, что из-за "внезапно ухудшенной ситуации в стране" из столицы страны Триполи было эвакуировано полный контингент миротворцев центрального резервного полицейского контингента.

Кроме того многонациональная нефтегазовая компания Eni приняла решение провести эвакуацию всего итальянского персонала с территории Ливии.

Также в ближайшее время будет проведена эвакуация части персонала ООН.

Мирные жители столицы начали запасаться едой и водой, а также боятся покидать свои дома боясь, что их могут ограбить.

Между тем, командование американских сил в Африке объявило о временном выводе военнослужащих США из Ливии. Заявление об этом сделано сегодня, 7 апреля, на фоне боев за аэропорт столицы страны Триполи, который пытаются захватить войска бывшего сподвижника Муаммара Каддафи Халифы Хафтара.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления своих войск на столицу Ливии.

Согласно официальному сообщению Командования американских сил, из Ливии выводится военный персонал, задействованный в охране дипломатических миссий, борьбе с терроризмом и укреплении стабильности в регионе. Численность и состав эвакуированного персонала не сообщается, так же как и страны, куда будут выведены военные. Командующий американскими силами в регионе генерал Волдхаузер сообщил, что в стране наблюдается сложная и непредсказуемая ситуация.

Ранее мы писали, что совет Безопасности ООН обратился с призывом к Ливийской национальной армии, подконтрольной фельдмаршалу Халифе Хафтару, избежать военного столкновения. Об этом говорится в заявлении совета по итогам экстренного закрытого заседания по Ливии.

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