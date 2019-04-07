Обострение в Ливии: более 20 погибших
Из-за внезапно ухудшенной ситуации в ближайшее время также будет проведена эвакуация из страны части персонала ООН
По меньшей мере 21 человек погиб, 27 были ранены в результате обострения вооруженного конфликта в Ливии. Иностранные компании и организации начали производить эвакуацию своего персонала из Ливии из-за начала наступательных действий повстанцев Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифа Хафтара.
Об этом сообщает BBC.
Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж заявила, что из-за "внезапно ухудшенной ситуации в стране" из столицы страны Триполи было эвакуировано полный контингент миротворцев центрального резервного полицейского контингента.
Кроме того многонациональная нефтегазовая компания Eni приняла решение провести эвакуацию всего итальянского персонала с территории Ливии.
Также в ближайшее время будет проведена эвакуация части персонала ООН.
Мирные жители столицы начали запасаться едой и водой, а также боятся покидать свои дома боясь, что их могут ограбить.
Между тем, командование американских сил в Африке объявило о временном выводе военнослужащих США из Ливии. Заявление об этом сделано сегодня, 7 апреля, на фоне боев за аэропорт столицы страны Триполи, который пытаются захватить войска бывшего сподвижника Муаммара Каддафи Халифы Хафтара.
4 апреля Хафтар объявил о начале наступления своих войск на столицу Ливии.
Согласно официальному сообщению Командования американских сил, из Ливии выводится военный персонал, задействованный в охране дипломатических миссий, борьбе с терроризмом и укреплении стабильности в регионе. Численность и состав эвакуированного персонала не сообщается, так же как и страны, куда будут выведены военные. Командующий американскими силами в регионе генерал Волдхаузер сообщил, что в стране наблюдается сложная и непредсказуемая ситуация.
Ранее мы писали, что совет Безопасности ООН обратился с призывом к Ливийской национальной армии, подконтрольной фельдмаршалу Халифе Хафтару, избежать военного столкновения. Об этом говорится в заявлении совета по итогам экстренного закрытого заседания по Ливии.
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