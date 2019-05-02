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Обострение в Венесуэле: генсек ООН решил вмешаться

2 мая, 02:57

Гутерриш внимательно следит за новыми протестами в республике

Фото: AFP

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в связи с обострением ситуации в Венесуэле провел контакты с обеими сторонами гражданского конфликта. Об этом сообщил в среду журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генсек провел телефонные переговоры с главой МИД Венесуэлы (Хорхе Арреасой), – сказал он. - Мы также связались с людьми из Национальной ассамблеи".

Дюжаррик также отметил, что Гутерриш внимательно следит за новыми протестами в республике и вновь призывает все стороны к сдержанности.

Напомним, в Венесуэле в ходе акций протеста против правительства задержаны не менее 83 человек. Согласно подсчетам НПО, больше всего людей власти задержали в штате Сулия – 59. В остальных регионах количество задержанных составляет от одного до четырех человек. До этого правозащитники говорили о 25 демонстрантах, которых взяли под стражу.

В ходе акций протеста бронеавтомобиль Национальной гвардии Венесуэлы на высокой скорости врезался в группу протестующих в столице страны. Число пострадавших во вторник во время столкновений манифестантов с силовиками на акциях протеста в столице Венесуэлы выросло до 26.

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Тег Венесуэла, ООН, гуттериш

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Источник:

ТАСС

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