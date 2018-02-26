Образование за границей: в Саудовской Аравии – строго и без компромиссов

Саудовская Аравия — интересная и богатая страна, исповедующая ислам. Она имеет с точки зрения европейцев довольно специфическую систему образования. Обучение базируется на строгих правилах поведения, не терпящих компромиссов и обсуждений, но в то же время государством инвестируются большие средства, которые освобождают родителей от школьных хлопот. Систему хвалят "свои" граждане и не совсем довольны ею "чужие". При этом иностранные студенты готовы обучаться в богатой стране и она со всей строгостью, но радушно их принимает. В технические вузы идут учиться даже современные аравийские женщины — хотя они пока не готовы занимать руководящиеся должности, чтобы не оказаться за бортом социума, и не "умереть в одиночестве, как все карьеристки".

Дисциплины: точные науки, религия и пропаганда

Как в государственных, так и в частных школах, дисциплины сводятся к религиозным и точным наукам.

"Биология, математика и физика изучаются довольно глубоко. А таким предметам, как история, обществоведение и прочим гуманитарным, внимания уделяется мало, — рассказывает украинка. — Могут, конечно, рассказать какие-то вещи на уроках религии, но так, чтобы они не противоречили правительственной пропаганде".

Кроме того, по словам путешественницы, действует много правил: в школе нельзя повышать голос, разговаривать с представителями противоположного пола, иметь мобильный телефон, курить, вступать в переговоры с учителями, а родителям — вникать в школьную жизнь и, тем более, упрекать учителя в несправедливости к ребенку. Или в побоях: за нарушение порядка дети могут получить удары плетью (это не такая уж редкость, и бьют несимволически). В старших классах можно снискать дурную славу за общение с противоположным полом.

"По традиции девушки никогда не должны ходить в одиночку — всегда с сопровождающим их мужчиной (отцом или братом). В противном случае позор ложится на всю семью, — рассказывают путешественники по Аравии Марк и Лев Гофман. — Брат или отец вынуждены будут защищать честь и достоинство девушки любыми способами, вплоть до физических увечий обидчика, сказавшего кривое слово. Европезированные жители обходят этот закон: брат или отец пишет девушке записку, что ей можно самой передвигаться по городу. Надо только эту записку и паспорт с собой всегда носить. Подобные бумаги работают иногда даже в отношении выезда за границу".

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ВНЕШНОСТЬ. Во многих школах есть формы. Для парней это свободная неброская одежда, а для девушек — никаб (накидка, закрывающая лицо) или хотя бы абайя (закрывает тело и может быть разноцветной).

"В школе моей дочери недавно приняли розово-серую форму на смену сине-желто-белой. При этом материал стал плотнее и более приглушенных оттенков. Родители этому рады как проявлению большей строгости и закрытости тела. Питанием в школах чаще довольны: меню настолько скрупулезно разрабатывается и утверждается, что к нему трудно придраться", — рассказывает Зоя.

Мальчики и девочки отдельно

Образование в Саудовской Аравии начинается с детского сада, куда ребенка можно привести с 3 до 6 лет. Здесь девочки и мальчики могут воспитываться вместе (такой невиданной свободы, к слову, в дальнейшем им не видать). Но такой формой пользуются не слишком религиозные родители: многие предпочитают отдать ребенка уже с яслей в раздельные группы, чтобы избежать в будущем резких переломов сознания, так как правила, начиная с младшей школы, очень суровые.

"В этом возрасте детям позволяются также невиданное разнообразие в одежде, хотя она все равно должна быть скромной и желательно однотонной. Занятия в саду — это игры и изучение правил: что можно, а чего категорически нельзя будет делать в дальнейшей жизни. Редко где в последние годы детсады начинают готовить к школе: к 6 годам малыш автоматически окажется в школе, которая является как бы продолжением конкретного детсада. Если родители хотят, могут выбрать ему другое учебное заведение, но в него нужно заранее записаться. А детсад нужно будет предупредить о скором уходе, чтобы они тоже могли открыть место для другого школьника. Частные школы считаются более европезированными, хотя там тоже девочки и мальчики учатся раздельно. Этого никто не афиширует, но в частных учатся в основном дети, которых родители собираются отправить получать образование за пределы страны. Например, Британская школа финансируется этим государством", — рассказала украинка Зоя Хазид, пожившая в стране около 5 лет.

По ее словам, жители считают стандарты образования в стране очень высокими, но приезжие их чаще всего "бракуют".

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А вот удобствам и размаху оборудования учебных заведений можно позавидовать: классы оснащены новейшими технологиями, и даже парты, правда, больше в элитных школах, покупают с прицелом на рост, вес и прочие особенности школьника на 1 год учебы.

Вольности садика закончились

Вузы и работа: доступны, но не для всех

Высшее образование предлагают получить техникумы, университеты и колледжи: как частные (от $1500 в год), так и бесплатные государственные. Иностранцы получают те же преимущества, что и местные (ежемесячную стипендию, бесплатное медобслуживание, скидки на питание). На гуманитарных и социальных специальностях учатся 4 года, 5—7 лет — в областях медицины, инженерии и фармацевтики.

"Для поступления надо сдать экзамены, знать английский и арабский. У русскоязычных популярен Исламский университет имени имама Мохаммада Бен Сауда. Учеба бесплатная, и есть послабления по женским/мужским группам. А Исламский университет в городе Медина принимает только мужчин, и только платно. Учеба очень строгая, забирает все время. Работать нельзя, поэтому надо заранее обеспечить материальные возможности, так как аренда жилья дорогая (одноместная комната — от $500, плюс "коммуналка" и проезд). Общежитий нет", — рассказала украинка.

КТО КУДА. После вуза у выпускников много перспектив, но не у женщин.