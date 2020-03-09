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Обрушение гостиницы в Китае: известно, сколько людей осталось под завалами

9 марта, 10:07

Татьяна Очеретяна

В результате инцидента погибли минимум 10 человек

Спасатели продолжают искать 22 человека, которых до сих пор остаются под завалами китайской гостинницы, которая обрушилась 7 марта в восточной провинции Фуцзянь. Такие данные рабочей группы по организации поисково-спасательной операции рассказали местные СМИ.

По состоянию на утро 9 марта, спасатели обнаружили и извлекли из-под обломков рухнувшего здания 49 человек, 10 из них погибли от полученных травм.

В операции по спасению людей принимает участие более тысячи пожарных, полицейских, военных и медицинских работников.

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Напомним, происшествие случилось около 19:30 по местному времени в районе Личэн. Эта гостиница использовалась для временного размещения на карантин людей с подозрением на коронавирус. В отеле в момент обрушения находился 71 человек. О причинах обрушения до сих пор не известно. В местных СМИ сообщается, что в гостинице осуществлялись ремонтные работы.

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Также сообщалось, что вчера было известно минимум о четырех погибших, еще пятеро граждан госпитализированы в тяжелом состоянии. Спасательные работы продолжаются.

Кстати, по последним данным, общее число инфицированных новым коронавирусом составило 108 568 человек, погибли 3813 больных.

Смотрите на видео, как можно уберечься от COVID-19:

Видео: СНБО

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Китай гостиница обрушение погибшие коронавирус

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