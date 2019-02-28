Обрушение шахты в Индонезии: число погибших возросло до шести человек
19 шахтеров были спасены, еще 40 находятся под завалами
В индонезийской провинции Северный Сулавеси после обрушения шахты из-под завалов вытащили тела шести человек. Об этом сообщают местные СМИ.
Кроме того, спасены 19 шахтеров: их госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести. На данный момент под завалами остаются около 40 шахтеров. Спасатели надеются, что они все еще живы, потому что время от времени слышно их голоса, а в завале есть расщелины, сквозь которые поступает воздух.
Поскольку на месте обрушения сохраняется риск оползней, спасатели не могут задействовать тяжелую технику. Им приходится использовать только лопаты и веревки, что замедляет ход операции.
Напомним, обрушение поддерживающих конструкций в золотодобывающей шахте произошло на из-за оползня на руднике в округе Болаанг-Монгондоу провинции Северный Сулавеси.
Кроме того, ранее 27 января в результате наводнения и схода оползней в индонезийской провинции Центральный Сулавеси 68 человек погибли, еще 47 получили ранения, более 3 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.
Ранее сообщалось, что в Индонезии из пострадавших от вызванного извержением вулкана Анак-Кракатау цунами районов эвакуировали более 40 тысяч человек. Стихия унесла жизни более 400 человек, более 1,5 тысяч человек обратились за медицинской помощью.
Напомним, цунами было зафиксировано в ночь на 23 декабря в Зондском проливе, разделяющем индонезийские острова Ява и Суматра. Причиной огромной волны стало недавнее извержение вулкана Анак-Кракатау.
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