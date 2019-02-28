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Обрушение шахты в Индонезии: число погибших возросло до шести человек

Сегодня, 09:35

19 шахтеров были спасены, еще 40 находятся под завалами

Фото: AFP
Обрушение шахты в Индонезии: число погибших возросло до шести человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/950/bf4/5c4950bf4a60b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/950/bf4/5c4950bf4a60b.jpg Другие страны 19 шахтеров были спасены, еще 40 находятся под завалами

В индонезийской провинции Северный Сулавеси после обрушения шахты из-под завалов вытащили тела шести человек. Об этом сообщают местные СМИ.

Кроме того, спасены 19 шахтеров: их госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести. На данный момент под завалами остаются около 40 шахтеров. Спасатели надеются, что они все еще живы, потому что время от времени слышно их голоса, а в завале есть расщелины, сквозь которые поступает воздух.

Поскольку на месте обрушения сохраняется риск оползней, спасатели не могут задействовать тяжелую технику. Им приходится использовать только лопаты и веревки, что замедляет ход операции.

Напомним, обрушение поддерживающих конструкций в золотодобывающей шахте произошло на из-за оползня на руднике в округе Болаанг-Монгондоу провинции Северный Сулавеси. 

Кроме того, ранее 27 января в результате наводнения и схода оползней в индонезийской провинции Центральный Сулавеси 68 человек погибли, еще 47 получили ранения, более 3 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Ранее сообщалось, что в Индонезии из пострадавших от вызванного извержением вулкана Анак-Кракатау цунами районов эвакуировали более 40 тысяч человек. Стихия унесла жизни более 400 человек, более 1,5 тысяч человек обратились за медицинской помощью. 

Напомним, цунами было зафиксировано в ночь на 23 декабря в Зондском проливе, разделяющем индонезийские острова Ява и Суматра. Причиной огромной волны стало недавнее извержение вулкана Анак-Кракатау.

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Тег Индонезия, шахта, оползень, погибшие

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Источник:

ТАСС

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