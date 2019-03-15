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Обрушение школы с сотнями детей в Нигерии: известно о новых жертвах

Сегодня, 18:07

Два десятка детей, которых достали из-под завалов в Лагосе, оказались мертвы

Фото: AFP
Обрушение школы с сотнями детей в Нигерии: известно о новых жертвах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bcc/bd4/5c8bccbd41257.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bcc/bd4/5c8bccbd41257.jpg Другие страны Два десятка детей, которых достали из-под завалов в Лагосе, оказались мертвы

По обновившимся данным жертвами обрушения здания, в котором находилась школа в Нигерии, стали не менее двух десятков человек, сообщает Reuters, ссылаясь на комиссара Джида Идриса.

В то же время, он не уточнил количество детей среди погибших, но отметил, что госпитализированы были 45 человек, из которых десятерым детям и четверым взрослым еще оказывают медицинскую помощь.

Также он не сказал, сколько человек в целом удалось достать из-под завалов.

После трагедии по Нигерии прокатились демонстрации, участники которых потребовали у правительства африканской республики снести ненадежные здания и следить за качеством строительства новых.

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Напомним, что ранее сообщалось как минимум о пятерых погибших школьниках и 22 спасенных.

Как мы уже писали, инцидент произошел 13 марта в городе Лагос. Журналисты писали, что под завалами могли находиться более сотни человек, а также что распоряжение о сносе здании издали еще в прошлом году, однако этого сделано не было.

Кроме того, ранее сообщалось о гибели не менее 60 человек в результате, нападения боевиков экстремистской группировки "Боко харам" на город Ранн на северо-востоке Нигерии в январе.

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Тег Нигерия, школа, жертвы, обрушение, школьница

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