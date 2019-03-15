Обрушение школы с сотнями детей в Нигерии: известно о новых жертвах
Два десятка детей, которых достали из-под завалов в Лагосе, оказались мертвы
По обновившимся данным жертвами обрушения здания, в котором находилась школа в Нигерии, стали не менее двух десятков человек, сообщает Reuters, ссылаясь на комиссара Джида Идриса.
В то же время, он не уточнил количество детей среди погибших, но отметил, что госпитализированы были 45 человек, из которых десятерым детям и четверым взрослым еще оказывают медицинскую помощь.
Также он не сказал, сколько человек в целом удалось достать из-под завалов.
После трагедии по Нигерии прокатились демонстрации, участники которых потребовали у правительства африканской республики снести ненадежные здания и следить за качеством строительства новых.
Напомним, что ранее сообщалось как минимум о пятерых погибших школьниках и 22 спасенных.
Как мы уже писали, инцидент произошел 13 марта в городе Лагос. Журналисты писали, что под завалами могли находиться более сотни человек, а также что распоряжение о сносе здании издали еще в прошлом году, однако этого сделано не было.
Кроме того, ранее сообщалось о гибели не менее 60 человек в результате, нападения боевиков экстремистской группировки "Боко харам" на город Ранн на северо-востоке Нигерии в январе.
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