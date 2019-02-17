Обрушение торнадо на Кубу: число жертв возросло до семи
Из-за стихии пострадали около 200 человек
Из-за обрушившегося на кубинскую столицу Гавану торнадо погибли семеро человек. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения острова.
Как рассказали медики, на данный момент восемь человек находятся в госпиталях. Кроме того, общее число пострадавших возросло до 200 человек.
По данным спасателей, стихия нанесла ущерб около 1,2 тысячи жилых строений, у более 200 из них обрушилась крыша. Кроме того, более 220 тысяч горожан остались без электричества из-за повреждений сети.
Ранее мы сообщали о четырех жертвах стихии. Напомним, в ночь на 28 января на столицу Кубы обрушилось мощное торнадо, сопровождаясь смерчами и ливнями.
Кроме того, ране Гавану накрыло другое стихийное бедствие - наводнение, спровоцированное тропическим штормом в декабре.
А на днях торнадо также обрушилось на турецкий курорт Анталья. Из-за стихии пострадали по крайней мере 12 человек. Также мы писали о мощном торнадо в штате Вашингтон – из-за смерча пострадали преимущественно города Порт-Орчард и Сиэтл.
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