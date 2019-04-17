Обрушение жилых домов в Бразилии: количество жертв возросло

Еще 8 числятся пропавшими без вести

Фото: AFP

Число жертв обрушения двух зданий в Бразильском Рио-де-Жанейро достигло 16 человек. Об этом передают зарубежные СМИ.

Спасатели обнаружили тела 4 погибших под завалами двух обрушившихся зданий в фавеле Рио-де-Жанейро. Таким образом, число жертв достигло 16 человек. Еще 8 числятся пропавшими без вести.

Спасательная операция продолжается уже пятый день. В ней принимают участие более 100 пожарных, 30 военных инженеров и собаки-спасатели.

Городские власти оцепили 13 зданий, находящихся рядом с двумя обрушившимися, а также эвакуировали из них всех жителей.

Причины обрушения устанавливаются.

Напомним, два шестиэтажных здания обрушились рано утром в пятницу, 12 апреля, в неблагополучном районе Музема в Рио-де-Жанейро. По данным местных метеослужб, с понедельника в этом районе выпало 365 мм осадков.

Городские власти сообщили, что обе постройки, а также соседние здания были возведены незаконно. Предположительно, к их возведению причастны представители криминальных организаций, действующих в этом районе. Соседние жилые дома были эвакуированы в связи с угрозой обрушения.

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