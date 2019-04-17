Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,21
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Обрушение жилых домов в Бразилии: количество жертв возросло

Сегодня, 09:38

Еще 8 числятся пропавшими без вести

Фото: AFP

Число жертв обрушения двух зданий в Бразильском Рио-де-Жанейро достигло 16 человек. Об этом передают зарубежные СМИ.

Спасатели обнаружили тела 4 погибших под завалами двух обрушившихся зданий в фавеле Рио-де-Жанейро. Таким образом, число жертв достигло 16 человек. Еще 8 числятся пропавшими без вести. 

Спасательная операция продолжается уже пятый день. В ней принимают участие более 100 пожарных, 30 военных инженеров и собаки-спасатели.

Городские власти оцепили 13 зданий, находящихся рядом с двумя обрушившимися, а также эвакуировали из них всех жителей.

Причины обрушения устанавливаются.

Напомним, два шестиэтажных здания обрушились рано утром в пятницу, 12 апреля, в неблагополучном районе Музема в Рио-де-Жанейро. По данным местных метеослужб, с понедельника в этом районе выпало 365 мм осадков.

Городские власти сообщили, что обе постройки, а также соседние здания были возведены незаконно. Предположительно, к их возведению причастны представители криминальных организаций, действующих в этом районе. Соседние жилые дома были эвакуированы в связи с угрозой обрушения. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Бразилия, дом, жертвы, Рио-де-Жанейро, обрушение

Вы сейчас просматриваете новость " Обрушение жилых домов в Бразилии: количество жертв возросло". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Синьхуа

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Количество погибших в результате обвала двух зданий в Бразилии возросло

14 апреля, 23:23

Еще 16 человек считаются пропавшими без вести

Страшные ливни в Рио-де-Жанейро: город парализовало, есть погибшие

9 апреля, 16:04

Из-за непогоды дорожное движение невозможно, занятия в школах отменены, а также объявлен максимальный уровень опасности

Майнинг убивает планету: афера от Илона Маска

«Там ничего нет»: Божена Рынска перенесла клиническую смерть

Стеценко объяснил, зачем РФ блокировать Азовское море

Прогноз Горбулина о вмешательстве РФ в выборы-2019 в Украине

Аваков о решении не атаковать Гиркина при выходе из Славянска

Всплыли подробности развода Аллы Пугачевой

Видео танцующей гимнастки собрало более 30 миллионов просмотров

Как понять, что в организме не хватает магния

Как работает первый банк грудного молока в Украине

Противно смотреть: фото жутких условий в поезде Киев-Бердянск
Загрузка...

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

Сегодня, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

НАТО нацеливается на Черное море

Вчера, 07:38

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

Вчера, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Медиков обязали учиться каждый год, а курсы им будут оплачивать из бюджета: что изменится для врачей и пациентов

Вчера, 07:00

По результатам аттестации будет меняться размер вознаграждения

В США оценили шансы России пробить сухопутный коридор в Крым

Мария Порошина вышла в свет со своим избранником?

Мустафа Найем написал заявление о выходе из БПП