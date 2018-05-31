ОБСЕ заявила о подписании "исторического" протокола по Приднестровью

2018 год может стать историческим для процесса урегулирования конфликта в Приднестровье, лидер которого ранее выступил против вывода российских войск.

Об этом заявил специальный представитель действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию, посол Франко Фраттини, пишет "Укринформ".

"Договоренности (между Кишиневом и Тирасполем) и их дальнейшая реализация на принципах взаимной ответственности стали новой нормой процесса приднестровского урегулирования. Протокол, подписанный сторонами сегодня, дает мне уверенность в том, что договоренности по приоритетным вопросам, которые остались, связанные с телекоммуникациями, уголовными делами и свободой передвижения, будут достигнуты сторонами до конца года, если не раньше", – сказал Фраттини во время пресс-конференции по итогам переговоров, состоявшихся в Риме в формате "5+2".

По его словам, "обязательства завершить работу над всеми аспектами "пакета из восьми пунктов" еще больше укрепляет доверие и делает этот год историческим для процесса урегулирования и непосредственно для Кишинева и Тирасполя".

Глава миссии ОБСЕ в Молдове Майкл Скэнлан, в свою очередь, подчеркнул, что "за прошедшие месяцы Кишинев и Тирасполь продемонстрировали настоящую приверженность продвижению процесса урегулирования".

29 и 30 мая в Риме прошел очередной раунд переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "5+2", в которых принимали участие Молдова и Приднестровье – стороны конфликта, Украина, ОБСЕ и Россия – посредники, ЕС и США – наблюдатели.

Как отметили в ОБСЕ, встреча в Риме – результат "впечатляющего прогресса, достигнутого сторонами на местах благодаря подписанию пяти соглашений в ноябре 2017 года".

Как ранее сообщалось, премьер-министр Молдовы Павел Филип заявлял, что Молдова хочет вывести российские войска из Приднестровья через Украину и уверяет, что его страна сможет без проблем договориться об этом с Киевом.

В свою очередь в Украине заявили, что готовы пустить войска РФ на свою территорию для их вывода из непризнанной республики. В то же время стоит отметить, что Москва не хочет уходить из Приднестровья и говорит о "нестабильной ситуации" в Украине.