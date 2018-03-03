Обстрелы в Сирии имеют признаки военных преступлений – ООН

Сегодня, 02:24

По словам аль-Хусейна, однажды виновные в этих преступлениях будут идентифицированы и привлечены к ответственности

Совбез ООН. Фото: AFP
Совбез ООН. Фото: AFP

Бомбардировки и обстрелы гражданских в Восточной Гуте и других районах Сирии могут иметь признаки военных преступлений. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн, пишет DW.

"То, что мы видим в Восточной Гуте и других местах в Сирии, является вероятно военными преступлениями и преступлениями против человечности", – заявил он во время заседания Совета ООН по правам человека в Женеве, цитирует агентство dpa.

По словам аль-Хусейна, однажды виновные в этих преступлениях будут идентифицированы и привлечены к ответственности.

"Жернова правосудия возможно и медленные, но они крутятся", – подчеркнул Зейд Раад аль-Хусейн. Он добавил, что несмотря на объявленную ежедневную гуманитарную паузу для Восточной Гуты, гражданские сообщают о продолжении обстрелов.

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По данным наблюдателей, за последние недели в расположенном вблизи Дамаска анклаве Восточная Гута погибли не менее 500 гражданских лиц.

В районе, котрый со всех сторон заблокирован правительственными войсками, находятся около 400 тыс. людей, нуждающихся в срочной доставке продуктов питания и предметов первой необходимости.

Ранее сообщалось об обстреле боевиками гуманитарного коридора в Восточной Гуте. В Управлении гражданской обороны пригорода Дамаска сообщили в свою очередь об артиллерийском обстреле ряда районов Восточной Гуты.

Напомним, президент РФ Владимир Путин распорядился ввести пятичасовые "гуманитарные паузы" в Гуте, которые начали действовать во вторник, 27 февраля.

Режим тишины будет действовать ежедневно с 9:00 до 14:00. Это позволит гражданским покинуть район, который в последние дни жестоко бомбили сирийские правительственные силы, поддерживаемые РФ. 

Отметим, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали Путина оказать максимальное давление на сирийский режим,чтобы он остановил бои в Восточной Гуте.
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