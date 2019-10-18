"Обязательно ответим": Эрдоган отреагировал на "дурака" в письме Трампа

Анкара не будет заострять внимание на дерзости Белого дома, но без внимания это не оставит

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: пресс-служба президента Турции

Турция обязательно учтет тон письма Дональда Трампа Реджепу Тайипу Эрдогану, в котором президент США посоветовал своему турецкому коллеге "не быть дураком"и пригрозил санкциями за агрессию против курдов в Сирии.

Об этом турецкий лидер заявил на пресс-конференции 18 октября, таким образом, лично подтвердив факт резонансного инцидента.

"Текст (письма – ред.) был далек от понятия политической и дипломатической этики … Анкара, безусловно, учитывает фактор письма Трампа в мой адрес", – подчеркнул Эрдоган.

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Письмо Дональда Трампа Реджепу Эрдогану. Фото: REUTERS/Jim Bourg

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В то же время, по его словам, из-за глубины сотрудничества Турции и США Анкара не будет акцентировать внимание на случившемся "при каждой возможности".

"Это не наш сегодняшний приоритет. Но Турция в свое время однозначно ответит Вашингтону", – добавил Реджеп Эрдоган.

Напомним, что поводом для письма стало начало турецкой военной операции "Источник мира" на севере Сирии. 9 октября Вооруженные силы Турции начали наступление на позиции курдов с целью "уничтожения террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики, а также достижение мира и стабильности в регионе".

"Сегодня" сообщали, что Реджеп Эрдоган отклонил письмо Трампа и выкинул его в мусорный ящик.

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