Оценить ущерб от Турции: в НАТО создали штаб для оценки последствий атак в Сирии

Фото: REUTERS/Khalil Ashawi, Stoyan Nenov

Страны НАТО создали кризисный штаб в связи с военной операцией Турции "Источник мира" на севере Сирии для оценки ситуации в регионе. Об этом сообщила газета Welt am Sonntag.

По ее информации, в состав штаба вошли эксперты по вопросам разведки и безопасности, специалисты в области проведения военных операций и политические советники.

Как пишут в источнике, постоянные представители 29 стран — членов НАТО секретно обсуждали операцию Турции. По данным газеты, представители Германии, Франции, Албании, Исландии, Бельгии и Люксембурга ясно дали понять, что Анкаре не стоит ждать "никакой поддержки" в случае обострения ситуации во время наступления на позиции курдов.

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Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выходных заявил о готовности к началу операции на севере Сирии силами сухопутных и воздушных подразделений. После этого состоялись телефонные переговоры президентов США и Турции, в ходе которых стороны обсудили процесс создания зоны безопасности на севере Сирии, к востоку от Евфрата, и договорились встретиться в Вашингтоне в ноябре.

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Позднее президент Турции сообщил, что подразделения ВС США начали покидать северные районы Сирии – территории, на которых Турция анонсировала начало в ближайшие дни военной операции. Президент США Дональд Трамп объяснил это тем, что пришло время американским военным "выйти из бесконечных войн" в Сирии и вернуться домой.

Турция провела на территории Сирии уже две военные операции: "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь".

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